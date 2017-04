Budrio, Chiesa piena per i funerali del barista ucciso

BOLOGNA, 7 APRILE - Si è cominciato dall’omaggio alla camera ardente, dall’ospedale di Budrio. Poi la processione, per l’ultimo saluto a Davide Fabbri, 52 anni, vittima di una rapina finita male alla quale il gestore del locale aveva cercato di opporsi. Il saluto ha visto la cospicua partecipazione della cittadinanza di Budrio, commossa per l’addio alla vittima.

«Come farò senza Davide?» - è il pensiero della moglie di Fabbri, affranta e devastata dalla perdita del proprio compagno di vita. Accanto a lei Franco, il padre della vittima. Non solo amici e parenti dunque, ma anche una presenza sentita e commossa dei cittadini, accompagnata dalla chiusura dei negozi in segno di lutto. La folla si è spostata dentro e fuori la chiesa, mentre sono stati installati degli altoparlanti per permettere la partecipazione anche di chi era impossibilitato ad entrare, causa la forte presenza numerica.

Il feretro del Fabbri è giunto a Pieve di Budrio alle ore 15, accompagnato dagli applausi e dalla commozione generale. Un applauso ha accompagnato anche la salma della vittima. Da segnalare anche un piccolo malore per la moglie di Fabbri, probabilmente a seguito di una delle giornate più difficili della propria esistenza.

foto da: ilrestodelcarlino.it

Cosimo Cataleta