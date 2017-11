Budrio, donna accoltellata a morte in casa

BUDRIO, 20 NOVEMBRE - Una donna di 60 anni è stata trovata morta accoltellata all’interno della sua villetta a Budrio, in provincia di Bologna. Il corpo dell’anziana presentava alcune ferite di arma da taglio, di cui una particolarmente profonda sferrata nella schiena.

A dare l’allarme è stato il marito dell’anziana, che quando nel pomeriggio di oggi è rientrato in casa ha trovato il corpo senza vita della consorte e ha allertato le autorità e i soccorsi del 118, i quali non hanno potuto fare altro se non constatare il decesso.

Sul posto, per espletare le formalità rito, i Carabinieri e il Pm di turno. I primi accertamenti urgenti sulla scena del crimine non avrebbero evidenziato segni di effrazione, né tracce evidenti di colluttazione tra la vittima e il suo aggressore. L’abitazione, scrivono i media locali, si troverebbe in aperta campagna.

Le indagini sono state affidate agli uomini dell’Arma della Compagnia di Molinella.

Luigi Cacciatori

Immagine da corrieredibologna.it