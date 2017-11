Budrio, caso di uxoricidio, fermato il marito della vittima

BOLOGNA, 22 NOVEMBRE - Svolta nelle indagini nell’omicidio di Anna Lisa Cacciari, la donna pensionata ex fioraia 65enne trovata morta lunedì nella casa dove viveva ad Armarolo di Budrio. Nella tarda serata di ieri la procura ha fermato il marito, Athos Vitali: in seguito il provvedimento sarà sottoposto a convalida del Gip.

Il fermo verso il coniuge è stato emesso dal procuratore Giuseppe Amato e dai Pm Enrico Cieri e Stefano Orsi, che hanno anche coordinato le indagini dei Carabinieri. L’uomo, 69 anni, ha confessato, dando una versione della situazione che gli investigatori hanno definito ‘coerente’ con gli indizi raccolti nei suoi confronti.Non è riuscito a dare spiegazioni dettagliate per spiegare dei movimenti e contatti che aveva detto aver avuto tra le 7.30 e le 10 di lunedì, ovvero durante l’arco temporale in cui si sarebbe svolto il delitto.

In sintesi, ha ammesso di aver avuto una discussione con la moglie, per motivi futili, in seguito ha afferrato un coltello da cucina iniziando a colpire la donna per due volte. L’arma è stata trovata e sottoposta a sequestro da parte del corpo dei Carabinieri per un’analisi più approfondita, l’uomo è stato portato in carcere ma le indagini continuano per ottenere ulteriori accertamenti.

Fonte immagine: www.tarantinitime.it

Alessio De Angelis