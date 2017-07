Budrio, trovato morto il ragazzino di 13 scomparso nei giorni scorsi

BUDRIO, 9 LUGLIO - Sanad Hassain, il ragazzino di 13 anni originario del Bangladesh, che era scomparso giovedì sera a Budrio, è stato trovato senza vita nelle acque del Canale emiliano-romagnolo. Il giorno dopo la scomparsa erano stati rintracciati lo zainetto e la bici vicino all'argine e subito erano scattate le ricerche dei sommozzatori del vigili del fuoco. Probabilmente Sanad è scivolato in acqua e non è più riuscito a risalire.

Il corpo è stato trovato a circa tre chilometri di distanza dal punto in cui erano stati rinvenuti gli oggetti personali e, come hanno sottolineato i carabinieri, non presenta segni di violenza. Il decesso, affermano, "risulta con ottima probabilità riconducibile a una caduta accidentale nel canale".

La notizia del tragico ritrovamento è stata comunicata via Facebook dal sindaco di Budrio Maurizio Mazzanti, che ha scritto sul social network: "È con grande dolore che devo comunicare che è stato trovato il corpo di Sanad nel Canale emiliano-romagnolo. Tutta la nostra comunità è vicina alla famiglia".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine quotidiano.net)