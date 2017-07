Bufera su Corsaro per insulto a Fiano. Renzi: si dimetta

ROMA, 12 LUGLIO - "Spero che Corsaro si dimetta se conosce ancora il significato della parola dignità. Da tutti noi un abbraccio affettuoso alla famiglia Fiano e alla comunità ebraica italiana", questo il post scritto sul Facebook dal segretario del Pd Matteo Renzi in merito alla polemica che ha travolto Massimo Corsaro, il deputato di Direzione Italia.

Corsaro aveva postato su Facebook una foto del deputato Pd Emanuele Fiano, autore della pdl all'esame della Camera per introdurre il reato di propaganda del fascismo, con il commento: "Che poi, le sopracciglia le porta così per coprire i segni della circoncisione".

Il commento di Fiano - "Questo commento - ha scritto lo stesso Fiano - è di un deputato della Repubblica italiana. Gruppo Fitto. Si io sono circonciso ed ebreo. Orgogliosamente. Massimo Corsaro invece esprime oggi il peggio dell'antisemitismo di stampo fascista con questo post. Mi dispiace per mio padre e per tutti quelli che per via della circoncisione sono stati torturati, massacrati o uccisi. Mi dispiace che la mia battaglia culturale non sia stata abbastanza forte contro tutti questi. Non mi farete tacere".

"Le parole di Corsaro - ha scritto sul social il capogruppo Pd Ettore Rosato - sono indegne: sono certo che lui non si offenderà se lo definisco razzista e fascista. Esprimo la solidarietà del Gruppo al collega Fiano". "Si chiama antisemitismo. Massimo Corsaro è un deputato del gruppo di Fitto. A me - ha fatto eco su Twitter la vicepresidente del gruppo Alessia Morani- fa vomitare.”

Maria Azzarello

fonte immagine: Avvenire