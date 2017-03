Buffon, altro record: Ã¨ il bianconero con piÃ¹ minuti in Serie A

TORINO, 20 MARZO - Nel ventinovesimo turno di campionato, la Juventus vince a Genova con la Samp e tiene il ritmo scudetto. Si impone di misura, per uno a zero, dopo una partita sofferta e dal doppio volto (comandata nel primo tempo, agognata nel secondo).

Non è un caso, forse, che la porta dei bianconeri rimanga inviolata proprio in questa giornata. Sì, perchè al minuto sessantacinque di Sampdoria-Juventus la storia del calcio italiano si è fermata ancora e a premere il tasto “pausa” è stato per l'ennesima volta un ragazzino di trentanove anni, occhi azzuri e mani forti, temprate ma non piegate dall'avanzare dell'età. Quel ragazzino, che si chiama Gianluigi - per tutti Gigi - Buffon, è ieri diventato il calciatore juventino ad aver giocato il maggior numero di minuti in Serie A, superando i 39.680 con cui Giampiero Boniperti deteneva il record. Al terzo posto di questa speciale classifica un certo Alessandro Del Piero.

“È un traguardo di cui vado orgoglioso, ma mi auguro di avere ancora minuti importanti da poter sommare”, ha dichiarato il portiere della Juve e della Nazionale nel post-partita, per poi commentare anche il sorteggio di Champions League: “Il Barcellona? È il peggior cliente che ti può capitare, soprattutto sul doppio confronto. In gara secca hai più possibilità di batterlo. Però questa è la Champions ed è anche bello affrontare avversari così. Se avessimo trovato il Leicester avremmo avuto tutto da perdere, così abbiamo tutto da guadagnare".

Buffon è il calciatore italiano con più presenze in Nazionale (167); quello che – insieme ad Antonio Carbajal e Lothar Matthaus - ha partecipato a più edizioni dei Mondali di calcio (cinque); è il bianconero con più presenze in Champion League; detiene il record di minuti di imbattibilità in Serie A (974'). Gli altri primati e il palmarès, per questioni di tempo e spazio, ve li risparmio.

Sempre nel post di Samp-Juve ha detto: “Il talento non basta, raggiungo questo record grazie soprattutto ai miei compagni”. Gigi è la sintesi perfetta tra talento individuale e forza del collettivo, combinazione fondamentale di ogni sport di squadra: perchè Buffon è il Numero Uno, ma non si dimentica mai degli altri dieci.

Claudio Canzone

Fonte foto: iltempo.it