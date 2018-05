Buffon: sabato addio alla Juve, ma il futuro è da valutare tra proposte extra-campo e non solo

TORINO, 17 MAGGIO - Che quella di sabato contro il Verona sarebbe stata l’ultima partita in bianconero di Gianluigi Buffon si sapeva già: l’addio alla Juve era annunciato, mancava solo l’ufficialità. Quello che forse era meno scontato è la possibilità che Buffon continui a giocare: nella conferenza stampa di questa mattina a Vinovo, il numero uno della Juventus ha infatti parlato di “proposte di campo” e non soltanto di un futuro ruolo dietro a una scrivania.

Prima di tutto, però, spazio alle emozioni dell’ultimo match da portiere juventino: "Sabato sarà la mia ultima partita con la Juventus. Credo sia il modo migliore per finire questa grandissima avventura, con altre due vittorie. Avevo temuto di arrivare alla fine da sopportato o da giocatore che aveva fuso il motore, posso dire che non è così e ne sono orgoglioso".

Ma subito spazio al futuro: "Mi sono arrivate proposte stimolanti sia in campo che fuori e la più stimolante tra quelle extra-campo me l'ha fatta Andrea Agnelli. Lascio passare questi tre giorni, poi prenderò la decisione definitiva, che sarà quello di seguire ciò che urla la mia indole e la mia natura. Per me l'essenza della vita è trovare una sfida e battersi per quella sfida".

Al fianco di Gigi, Andrea Agnelli, che ha aperto e chiuso la conferenza stampa di Vinovo: "Grazie di cuore per questi 17 anni a Gigi Buffon. I suoi numeri sono pazzeschi, con la Juve ha vinto 26 trofei e giocato 17 stagioni straordinarie: qualunque decisione prenderà, avrà il mio pieno supporto".

Claudio Canzone

Fonte foto: calciomercato.com