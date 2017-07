Buoni risultati per DMR Racing al Mugello (Foto)

BOLOGNA 4 lLUGLIO - Il 5° e 6° round dell’ELF CIV che si sono tenuti nello scorso fine settimana sul circuito del Mugello hanno confermato i valori in campo in questa stagione, assegnando al Team DMR, ancora una volta presente con i 3 piloti, il ruolo di inseguitore nei confronti degli ufficiali, ma sempre nettamente leader tra le squadre private.

Le qualifiche hanno messo in luce Denni Schiavoni: il marchigiano ha conquistato un’ottima quarta posizione, ma non è stato in grado garantirsi una buona partenza costringendolo a spettacolari rimonte in entrambe le due frazioni, chiuse al settimo ed ottavo posto che gli permettono di occupare la decima posizione nella graduatoria generale.Matteo Ferrari torna a Rimini con qualche rammarico per non essere riuscito ad inserirsi nelle tra i primi, ma con una classifica, che grazie all’ottavo e nono piazzamento, lo mantengono in quinta posizione in campionato ed ancora in piena lizza per l’ultimo gradino del podio.Gara 1 è stato uno spettacolo per Ivan Goi che, nonostante una partenza da una casella lontana dai primi, è andato a prendersi il sesto posto che rappresenta il miglior risultato della stagione e che affiancato ai punti raccolti in gara 2, lo vedono undicesimo nella assoluta.Certamente il lotto dei partenti in questa stagione è di primissimo ordine così come i mezzi, DMR Racing lotta con ottime moto, ben preparate e grandi piloti, ma il gap in termini tecnici c’è e si continuerà a lavorare per ridurlo il più possibile in vista della prossima sfida di Misano di fine mese.Valter Durigon – Team manager: “Le moto sono ben preparate ed anche i nostri piloti si impegnano al massimo per ottenere grandi risultati. Paghiamo ancora qualcosa rispetto al passo di Ducati, Aprilia e Yamaha e su questo stiamo lavorando. Inoltre da due gare godiamo della consulenza di ingegneri direttamente inviati da BMW e con i quali stiamo collaborando per guadagnare qualche decimo, fondamentale per essere tra i primi. Sono comunque soddisfatto per quanto fatto fino a questo momento ed anche del rendimento dei nostri piloti, ma tra le prove libere, le ufficiali e gara il rendimento dei nostri mezzi cambia nettamente con il montaggio degli pneumatici in uso al CIV; lavoreremo anche su questo”.I round 5 e 6 andranno in replica su SKY Sport MotoGP (canale 208) martedì 4 e mercoledì 5 (dalle 21 in poi). Anche AutomotoTV trasmetterà repliche delle gare del Mugello.