Burkina Faso, attacco terroristico a ristorante turco: 18 morti

OUAGADOUGOU (BURKINA FASO), 14 AGOSTO - Diciotto persone sono rimaste uccise e otto ferite in quello che le autorità del Burkina Faso non hanno esitato a definire un “attacco terroristico”. Uomini armati sono arrivati davanti a un ristorante turco di Ouagadougou attorno alle 21.00 ora locale (le 23.00 in Italia), sparando sulla folla che mangiava nel patio e poi asserragliandosi dentro il ristorante con gli ostaggi. Le forze speciali hanno quindi tentato un’irruzione, nel corso della quale due terroristi avrebbero perso la vita. Fonti di polizia riferiscono che i corpi di quattordici persone giacciono ancora nel teatro dell’agguato: i soccorritori sono impossibilitati a recuperarli in sicurezza.

Il ristorante è l’ "Aziz Istanbul” e si trova a poca distanza dal cafè “Cappuccino”, dove nel 2016 un attacco jihadista rivendicato da Al Qaeda causò 30 morti e 71 feriti, in gran parte stranieri. Gli assalitori, secondo le testimonianze raccolte, sarebbero arrivati a bordo di alcuni pickup e su delle motociclette, aprendo il fuoco sui clienti (soprattutto stranieri) seduti nel patio del locale.

Dopo l’irruzione tentata dalle forze speciali del governo una serie di spari sono stati uditi per diverse ore nei dintorni. I terroristi si sarebbero asserragliati in una parte dell'edificio che ospita l'Aziz Istanbul. La situazione è ancora molto confusa, ma sembrerebbe che il commando abbia preso degli ostaggi e li tenga nelle stanze del primo e del secondo piano dell'edificio. L'isolato è circondato dai blindati delle forze di sicurezza e da alcune ore non si sente più sparare.

Intanto è stato il ministro Remi Dandjinou a confermare alla stampa che vi sono almeno diciotto morti e otto feriti. Lo stesso Dandjinou ha aggiunto che due dei terroristi sono stati uccisi. Le vittime - ha precisato - sono di diverse nazionalità e almeno due sono cittadini francesi. Da Parigi il ministero degli esteri ha rivolto un appello ai connazionali perché evitino le zone coinvolte nell'attentato. Ankara, dal canto suo, ha fatto sapere che un cittadino turco è morto e un altro risulta tra i feriti.

L’attacco non è stato ancora rivendicato, tuttavia negli ultimi anni il Burkina Faso è stato teatro di diverse azioni terroristiche di matrice jihadista. Nel dicembre 2016 una decina di militari rimasero uccisi nell’assalto a una base nel nord del paese. Due mesi prima un altro attacco era costato la vita a sei soldati e due civili. Risale invece al gennaio 2015 l’agguato più sanguinario: prima in un albergo e poi in un caffè un commando di Al Qaeda aprì il fuoco e uccise trenta persone.

Claudio Canzone

Fonte foto: ilmessaggero.it