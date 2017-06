Busto Arsizio, arrestato dopo aver confessato di aver ucciso la convivente a coltellate

BUSTO ARSIZIO, 14 GIUGNO - Un uomo di sessantadue anni, residente a Busto Arsizio, in un appartamento di via Goito, è stato arrestato dopo essersi costituito per aver ucciso a coltellate la propria convivente.

La vittime è una donna di cinquantasei anni, di origini albanesi, ed è stata rinvenuta nel suo appartamento in fin di vita intorno alle 16.30 di oggi.

Sul corpo presentava una ferita profonda da arma da taglio, e i soccorsi, purtroppo, non hanno potuto fare niente. La donna era già in arresto cardiaco, e per lei non c'è stato nulla da fare.

L'uomo è stato trasferito in carcere. Sull'accaduto è in corso un'indagine coordinata da Cristina Ria, pm.

Chiara Fossati

immagine da videocittà.it