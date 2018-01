 Sacchetti bio: Min. Salute, si a quelli portati da casa ma monouso

ROMA 4 GENNAIO - "Nulla in contrario all'uso dei sacchetti portati da casa, purche' monouso e idonei per il trasporto di frutta e verdura. Questo per evitare il rischio di contaminazioni". Lo afferma il segretario generale del Ministero della Salute Giuseppe Ruocco, specificando che si tratta di indicazioni date anche al Ministero dell'Ambiente e che a breve saranno in una circolare specifica.

"L'esigenza e'quella di far osservare il rispetto delle norme igieniche. Non c'e' nessuna contrarieta' ad usare sacchetti che non siano quelli dei supermercati - ha spiegato - Il ministero e' aperto a questa possibilita' e cioe' che i cittadini possano anche approvvigionarsi fuori dal supermarket. Ma i sacchetti devono essere nuovi. Dobbiamo lasciare un margine all'esercente, che fara' le verifiche, per via della responsabilita' di cio'che esce dai locali".