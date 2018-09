Sicurezza: Salvini, 10.000 assunzioni da risparmio spesa migranti

ROMA, 8 SETTEMBRE - Il risparmio nella spesa per i migranti nel bilancio dello Stato consentira' di trovare i fondi per assumere 10.000 persone da impiegare nella sicurezza. Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, oggi durante l'intervento al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Il costo per i migranti e' di 5 miliardi - ha spiegato - quest'anno con la riduzione degli sbarchi da 120.000 a 30.000 si avra' un risparmio di 1,2 mld di euro.

Al ministro dell'Economia ho detto che mi accontentero' di usare un terzo di questa cifra, pari a 400 milioni,per assumere 10.000 uomini tra le forze ordine, che siano vigili del fuoco, poliziotti, carabinieri o polizia penitenziaria, con un costo annuo per ciascuno di 40.000 euro. Passiamo da una malintesa accoglienza a una maggiore sicurezza e controllo del territorio".