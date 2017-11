Caccia a Igor, gli indagati sembrerebbero essere cinque

ROMA, 24 NOVEMBRE - Secondo la procura di Bologna sembrerebbero essere almeno cinque le persone coinvolte ed indagate per aver aiutato e favorito la fuga e la latitanza di Norbert Feher alias Igor Vaclavic.

L’uomo, proveniente dalla Serbia, era stato accusato degli omicidi del barista di Budrio Davide Fabbri, ucciso il primo aprile, e della guardia ecologica volontaria Valerio Verri, assisano l’8 aprile a Portomaggiore, nel Ferrarese; questo è quanto riportato dal quotidiano La Repubblica.

Per quanto riguarda le indagini sembrerebbe che non ci sia ancora nessun commento da parte degli inquirenti. Secondo quanto riportato da ambienti investigativi è possibile che quanto riferito dal quotidiano non sia esatto e che il numero degli indagati sia inferiore a cinque, e che potrebbe trattarsi quindi soltanto di iscrizioni ‘tecniche’, ovvero fatte per svolgere attività d’indagine coperta da segreto istruttorio.

“Non so nulla a riguardo. Noi abbiamo sempre affermato che ci potessero essere dei complici o dei fiancheggiatori e abbiamo inoltrato diverse segnalazioni alla Procura”, ha detto, interpellato in merito, l’avvocato Giorgio Bacchelli, difensore della moglie del defunto Davide Fabbri, la signora Maria Sirica.

Fonte immagine: www.ilrestodelcarlino.it

Alessio De Angelis