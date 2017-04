Caccia all\'uomo in Emilia, ricercato per due omicidi

BOLOGNA, 20 APRILE - E' partita oggi la caccia all'uomo nelle boscaglie e paludi tra le province di Bologna, Ferrara e Ravenna. Si cerca questione è Igor 'il russo', alias Vaclavic lo slavo.

Si tratta di un killer senza pietà dalla doppia identità: quella di Igor Vaclavic, russo ma anche Ezechiele Norberto Feher, serbo, nato a Sobotica, come si scopre da un suo profilo personale Facebook. Con queste due identità l'uomo è indagato formalmente da ieri pomeriggio.

L'uomo è accusato dell'omicidio del barista di Budrio, provincia di Bologna, e per il delitto compiutosi sabato sera a Portomaggiore, dove è morto un volontario guardiapesca di 62 anni.

Al rastrellamento, coordianto dai Carabinieri, partecipano i reparti speciali della Polizia, commandos, elicotteri e tiratori scelti. L'uomo è in fuga, e risulta essere armato di almeno due pistole con una quarantina di munizioni.

La ricerca è difficile e pericolosa, specialmente per la logistica dei luoghi, che risultano essere abbandonati e con moltissimi corsi d'acqua. Ma le forze armate non demordono, e continueranno le ricerche fino a quando l'assassino non sarà consegnato alla giustizia.

Ginevra Candidi

immagine di italianosveglia.com