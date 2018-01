Cacciatore attaccato da un toro finisce in dirupo, e\' grave

ANZIO (ROMA), 21 GENNAIO - Un cacciatore di 52 anni residente ad Anzio, impegnato in una battuta di caccia al cinghiale in un bosco tra Sermoneta e Norma in provincia di Latina e' stato improvvisamente attaccato da due tori. Il primo toro, spaventato da un colpo di fucile in aria sparato dallo stesso cacciatore, e' scappato; il secondo toro lo ha colpito e lo ha ferito gravemente a una gamba.

A chiamare i soccorsi i compagni del ferito che si trovavano ad alcune centinaia di metri. Sul posto e' giunta l'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo l'equipe sanitaria del 118 e un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino che ha provveduto alle operazioni di sbarco e carico tramite verricello. Il cacciatore, una volta stabilizzato dal medico del 118, e' stato portato a bordo dell'elicottero in barella e trasportato d'urgenza all'Aurelia Hospital di Roma dove i medici si sono riservati la prognosi.