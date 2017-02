Cadavere con ferite arma da fuoco, trovato nelle campagne tra Borgia e Girifalco

BORGIA (CZ), 8 FEBBRAIO - Il cadavere di un uomo, di cui non si conoscono le generalita', e' stato rinvenuto nelle campagne tra i comuni di Borgia e Girifalco, in provincia di Catanzaro. Sul corpo sono evidenti i segni di alcuni colpi di arma da fuoco.

I Carabinieri hanno avviato le operazioni per identificare la vittima e sul posto sono stati i rilievi del reparto investigazioni scientifiche necessari per raccogliere elementi utili alle indagini.La vittima e' di un uomo di 49 anni,. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo era gia' noto alle forze dell'ordine. Contro di lui e' stato sparato un colpo di fucile caricato a pallettoni. Maletta si trovava nella zona di campagna, nel territorio di Girifalco, per alcuni lavori in un suo podere.