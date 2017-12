Cadavere decapitato e mutilato: Pm, priorità è identificarlo. Cadavere decapitato e senza braccia...'

CALTAGIRONE (CT), 8 DICEMBRE - "La nostra priorità, in questo momento, è identificare la vittima. Finché non sappiamo chi sia è difficile dare un indirizzo preciso alle indagini".

Così il procuratore di Caltagirone, Giuseppe Verzera, sul cadavere decapitato e senza braccia trovato in contrada Semini. Si cerca nella comunità di persone provenienti dall'Est Europa, perché i carabinieri sospettano che sia un romeno. "Le modalità del delitto sono da stampo mafioso - aggiunge il procuratore Verzera - ma riteniamo che possa essere maturato in ambienti esterni alla criminalità organizzata, qualche vendetta o uno sgarro magari tra stranieri".

Resta il 'giallo' della modalità del ritrovamento del cadavere mutilato: perché lasciarlo in un posto isolato, ma frequentato, visto che il delitto è stato compiuto in un posto diverso da quello del ritrovamento del corpo. Probabilmente perché costretti a muoversi in fretta o per dare 'un avvertimento' a qualcuno che frequentava lo stesso 'giro' della vittima e dell'assassino, o degli assassini.