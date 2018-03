Cadavere in fondo al Lago di Garda: è di Marco Boni, studente scomparso il 16 febbraio

TRENTO, 5 MARZO - Drammatico epilogo per la vicenda di Marco Boni, il sedicenne scomparso il 16 febbraio scorso da Riva del Garda. Il cadavere dello studente è stato ritrovato questa mattina nelle acque del Garda trentino, in zona Sperone. La notizia è stata confermata dalla Questura di Trento.

Il corpo esanime del giovane è stato individuato dai sommozzatori della Polizia, giaceva a più di venti metri di profondità tra le rocce del fondale. Al momento sembrerebbe esclusa l’ipotesi del suicidio, mentre nei prossimi giorni potrebbe essere avvalorata la tesi di un incidente per caduta accidentale.

Di Marco si erano perse le tracce dal 16 febbraio, giorno in cui il giovane era stato visto salire, alle ore 15 circa, il tratto iniziale della strada panoramica di Ponale. Le ricerche, avviate dai vigili del fuoco in sinergia con il soccorso alpino, si sono da subito concentrate nelle zone di montagna sopra Riva. In quei luoghi, lo studente era solito recarsi per fare delle passeggiate.

Luigi Cacciatori

Immagine da ildolomiti.it