Cadavere individuato in mare a Reggio Calabria

Cadavere individuato in mare a Reggio Calabria. Si tratterebbe di un uomo di oltre 40 anni di età

REGGIO CALABRIA, 05 AGO - Il cadavere di uomo è stato individuato in mare nel tratto di costa prospiciente la zona tra il molo di Ponente del Porto di Reggio Calabria e il lido comunale Genoese Zerbi. Scattato l'allarme sono state avviate le operazioni di recupero che vedono impegnata la Guardia Costiera della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria. Da un primo esame del cadavere si tratterebbe di un uomo di oltre 40 anni di età. Non si hanno al momento altri particolari.

In aggiornamento