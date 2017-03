Cadavere ritrovato in un trolley, la donna è morta di stenti

RIMINI, 27 MARZO – La donna asiatica ritrovata sabato mattina, 25 marzo 2017, in un trolley nel porto di Rimini pare sia morta di stenti, era magrissima, forse per denutrizione.

L'autopsia è stata eseguita questa mattina e non ha evidenziato cause esterne che possano aver determinato la morte ed esclude il decesso per asfissia o annegamento. È ipotizzabile che fosse già in fin di vita quando è stata messa da un soggetto ancora ignoto all'interno della valigia.

E' ormai certo, inoltre, che non si tratti della 36enne Xing Lei Li, cinese sparita alcuni giorni fa durante una crociera con il marito. Sono molteplici i segnali che indicano quanto sia difficile possa trattarsi della donna cinese: in primo luogo, l’altezza delle due donne non combacia: il corpo ritrovato a Rimini contava un metro e settantatré centimetri di altezza, oltre 20 centimetri in più di Xing Lei Li; la nave da crociera ha attraccato in luoghi lontani oltre mille km da Rimini; lo stato di sofferenza fisica della donna trovata cadavere nella valigia. La polizia continua a indagare.

