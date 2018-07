Cade durante la gita in montagna, escursionista recuperata con l\'elicottero

COSENZA 1 LUGLIO - Disavventura per una 44enne che si trovava con un gruppo di amici per un'escursione in Loc. Civita sull'altopiano del Pollino (CS).

La donna è stata imbragata e recuperata dai vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari con l'ausilio dell'elicottero DRAGO VF69 proveniente dal reparto volo di Salerno.

L'escursionista caduta in un burrone era cosciente durante i soccorsi ed avrebbe riportato una frattura alla gamba. La stessa caricata sul velivolo è stata trasferita sino al campo sportivo dui Castrovillari dove era ad attendere personale medico del SUEM118 per successivo trasporto presso struttura ospedaliera per le cure e gli accertamenti del caso.