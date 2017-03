Cade in un burrone, morto pensionato nel Catanzarese

CATANZARO 15 MARZO - Un pensionato di 77 anni e' morto nella mattinata di oggi a Falerna, nel Catanzarese, dopo essere caduto accidentalmente in un burrone in localita' Martino. Secondo una prima ricostruzione di Carabinieri e Vigili del Fuoco, l'uomo sarebbe caduto per circa cento metri. Per il malcapitato non c'e' stato nulla da fare ed il corpo e' stato recuperato dai vigili del fuoco. I Carabinieri hanno avviato le indagini, anche se la causa della tragedia appare essere quella di un incidente.