Cagliari, approdata nave con 903 profughi

CAGLIARI, 28 GIUGNO – E’ arrivata poco più di due ore fa al molo per le merci del porto di Cagliari la nave militare spagnola “Vitoria”, con a bordo 903 profughi, salvati negli ultimi giorni nell’ambito dell’attività di soccorso coordinata dalla Guardia Costiera Italiana al largo della Libia.

I migranti sono stati trasferiti in pullman al terminal crociere, per procedere alle visite mediche ed all’identificazione, come da protocollo. La prefettura di Cagliari è intanto impegnata ad individuare possibili centri di accoglienza dove smistare i 708 uomini, 126 donne e 69 minori sbarcati.

Al molo Ichnusa, dove sono attualmente in corso le operazioni post-arrivo, l’attività è coordinata dalla Capitaneria di Porto. Caritas, Croce Rossa, Protezione Civile, Asl e Capitaneria sono invece occupate, insieme alla prefettura, ad organizzare l’accoglienza.

Proseguono inoltre gli sbarchi nella parte sud-occidentale dell’Isola. Dodici uomini ed una donna sono infatti giunti a bordo di barchini di fortuna nei pressi dei comuni di Sant’Antioco, Porto Pino e Teluada.

Nella giornata di ieri, quando è stata comunicata la notizia del maxi-arrivo di stamattina, è arrivato anche l' attacco del centrodestra alla Giunta regionale ed al Governo, portato dal coordinatore di Forza Italia Ugo Cappellacci, che ha dichiarato: “dopo il G7 e le elezioni ricominciano gli sbarchi di massa. E’ folle che tutto si fermi per la sicurezza dei ministri, mentre non c’è alcuna considerazione per quella quotidiana delle nostre città.”

Cappellacci ha poi parlato di scelta dell’Esecutivo di “rendere la Sardegna un terminal dove deviare i flussi di migranti diretti verso altre zone d’Europa”.

La rotta Sarda è una delle più "recenti" tra quelle percorse dai migranti provenienti dal nord-Africa. Il luogo di partenza di questi "viaggi della speranza" non è la Libia, bensì l'Algeria. Precisamente si tratta di Annaba, città costiera del nord-est del Paese. La meta, invece, è il Sulcis, separato da un braccio di mare più ampio rispetto a quello dello stretto di Sicilia.

Paolo Fernandes

Foto: unionesarda.it