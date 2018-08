Cagliari, si ribalta giostra: 10 bambini feriti

CAGLIARI, 27 AGOSTO - La scorsa notte poco prima dell’una, in provincia di Cagliari, a Pula, una piccola giostra si è ribaltata ferendo 10 bambini che erano a bordo.

All’interno di un Luna Park, in Piazza di Chiesa, era stato istallato un “carosello” che girava con sedie appese a delle catene. Mentre la giostra era in funzione è avvenuto un cedimento, probabilmente del perno centrale, che ha fatto ribaltare la struttura.

I genitori e gli altri presenti sul posto sono corsi subito in soccorso dei bambini che, fortunatamente, hanno riportato solo lievi escoriazioni e contusioni, non refertate in ospedale. Una donna, nonna di uno dei piccoli, è rimasta lievemente ferita alla testa ed è stata poi assistita dalla Guardia Medica.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno messo sotto sequestro la giostra e hanno parlato con il proprietario, un 46enne cagliaritano.

Sono in corso delle indagini per accertare le cause dell’incidente e per verificare la regolarità delle autorizzazioni rilasciate per l’impianto. Al momento non è stata presentata alcuna denuncia dalle famiglie dei bambini feriti.

Fonte immagine: unionesarda.it

Fabio Di Paolo