Cala il sipario MGFF di Catanzaro e la Gioielleria Megna si conferma tra i più importanti partner

CATANZARO, 13 AGOSTO - Cala il sipario sulla quattordicesima edizione del Magna Graecia Film Festival di Catanzaro, altra kermesse di grande successo e notorietà che, sotto l’attenta guida del direttore artistico Gianvito Casadonte, proietta la città capoluogo di regione sul panorama mondiale dello spettacolo con la presenza di ospiti internazionali legati, in particolar modo, al grande schermo.

Si conferma tra i più importanti partner di questo evento, il prezioso e immancabile supporto della nota gioielleria Megna: punto vendita di grande spicco nella zona marittima della città visto il continuo passaggio e le notevoli visite di grandi celebrità, senza tralasciare la cortesia e la disponibilità che la numerosa clientela riscontra quotidianamente con il personale di alta qualità. In questo ultimo festival la famiglia Megna si è fatta protagonista delle diverse serate con l’allestimento di aperitivi rivolti agli ospiti delle serate: attori, registi, comici e cantanti hanno gustato le delizie più buone e desiderate del made in Calabria, trascorrendo piacevoli serate in allegria e spensieratezza senza però negare una foto o un autografo ai tanti curiosi che accorrevano nei pressi della gioielleria. Particolare che sicuramente è saltato all’occhio è stata la presenza di un catering d’eccezione con delle splendide ragazze-angeli.



Difatti le serate hanno avuto un atmosfera molto originale dal titolo “Angels Day” vista la stretta collaborazione nell’organizzazione delle stesse, da parte della nota casa di gioielli Roberto Giannotti. Megna non poteva di certo mancare anche nella consegna di opere di grande bellezza in fatto di preziosi. Come negli anni precedenti, anche in questa quattordicesima edizione del festival, i fratelli Tommaso e Franco hanno raggiunto il palco del Magna Graecia per la consegna delle incantevoli opere in vetro dell’artista, pittore e scultore calabrese Silvio Vigliaturo, un grande maestro con tutte le capacità degli antichi maestri vetrai, capacità che egli adopera per creare magnifiche sculture di arte contemporanea. Apprezzamenti e ammirazione per le stesse opere sono arrivati direttamente dagli artisti ai quali queste sono andate: da Riccardo Scamarcio a Michele Placido, da Giulia Elettra Gorietti alla sottosegretario del Ministero dei Beni Culturali Dorina Bianchi, senza dimenticare i grandi ospiti come l’egittologo Zahi Hawass ed il celebre attore inglese Tim Roth. Un nuovo grande successo dunque per la famiglia Megna, già pronta nella collaborazione con la prossima edizione del Magna Graecia Film Festival e nell’accogliere presso il proprio punto vendita tante e nuove celebrità.

Filippo Coppoletta