Cala il sipario sui Campionati Sciistici delle Truppe Alpine (CaSTA) e sulla Coppa Europa 2017-Foto

BOLZANO, 19 MARZO - Con la Coppa Generale già matematicamente assegnata allo svizzero Gilles Roulin ed alla norvegese Kristina Riis Johannessen, sono stati Reto Schmidiger (Svizzera) e Anna Swenn Larsson ad aggiudicarsi questa mattina a Vesciaco (BZ) i trofei di slalom. Le temperature nettamente primaverili che hanno caratterizzato l’intera settimana dei CaSTA hanno condizionato anche la gara odierna, disputata su tre manche, che ha visto la vittoria di due atleti svizzeri, Ramon Zenhaeusern e Camille Rast.

L’assegnazione dei trofei continentali conclude anche la 69^ edizione dei Campionati Sciistici delle Truppe Alpine, importante appuntamento sportivo militare internazionale in cui vengono messe alla prova le capacità delle Unità militari partecipanti nel saper operare in ambiente montano ed in condizioni di innevamento, un ambiente duro che mette alla prova le qualità fisiche e morali di chi lo affronta.E proprio in queste situazioni, talvolta estreme, le truppe da montagna dell’Esercito hanno saputo dimostrare di essere una pedina operativa flessibile ed idonea ad agire non solo nelle diverse operazioni militari ma anche in situazioni emergenziali e in attività a supporto della popolazione, dando prova di indiscussa professionalità ed umanità.L’appuntamento è per l’anno prossimo, ai CaSTA 2018!Foto: i vincitori dei titoli continentali