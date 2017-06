Calabria: Anas, rimossi rifiuti lungo statale 107 nel Cosentino

Cosenza, 6 giugno - L'Anas ha comunicato che, in questi giorni, le squadre del centro manutentorio di Cosenza Ovest sono impegnate nelle attività di pulizia delle piazzole di sosta lungo la strada statale 107 "Silana Crotonese" tra i territori comunali di Cosenza, San FIli e Acquappesa.

L'intervento interesserà le cunette e le piazzole lungo l'intera arteria stradale di competenza dell'Anas e, in particolare, le aree a ridosso dei centri abitati e delle località di villeggiatura osrtruite da rifiuti di ogni genere.

L'obiettivo, secondo fonti dell'Anas, è quello di affrontare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti intervenendo in modo sempre più tempestivo, di concerto con Enti locali e le forze di Polizia sia in termini di coordinamento degli interventi di raccolta, trasporto e smaltimento che in termini di prevenzione e sorveglianza del territorio.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.raccoltedifferenziate.it