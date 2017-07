Calabria, coppia di omosessuali respinta da casa vacanze: "Non accettiamo gay e animali"

NAPOLI, 24 LUGLIO - Una coppia gay è stata costretta a cambiare alloggio della vacanza che hanno deciso di fare a Ricardi, vicino a Tropea, perché dalla casa vacanze che hanno prenotato hanno ricevuto questo messaggio: “Non accettiamo gay e animali”. L'episodio è stato denunciato dall'Arcigay di Napoli dopo aver ricevuto la segnalazione dalla coppia.

“Quando ho letto questo messaggio mi è cascato un silos di acqua gelata addosso. Nella mia mente si è materializzata l'immagine drammaticamente famosa dei cartelli nazisti esposti fuori ai negozi, con i quali si proibiva l'ingresso ai cani e agli ebrei. Ma da allora sono passati settanta anni e questa storia non può essere ignorata”, ha detto Gennaro, uno dei due ragazzi coinvolti nella vicenda, aggiungendo “Possibile che, in un momento storico nel quale ci si interroga politicamente sulla necessità di eguagliare le unioni incentrate sull'amore di qualsiasi genere, ci sia ancora chi, con tanta leggerezza, discrimini sulla base dell'orientamento sessuale? I soldi per l'affitto che io e il mio compagno gli avremmo dato non sarebbero stati uguali a quelli che avrebbe ricevuto da una qualsiasi coppia etero? Ti garantisco che non ci sono rimasto male per noi due: nel mio cuore ho pensato alle ricadute pesantissime che un messaggio del genere avrebbe potuto avere su un ragazzo più giovane, che fatica a riconoscersi, ad accettarsi, o che, semplicemente, è più sensibile riguardo al proprio orientamento. Nessuno deve sentirsi inaccettato”.

L'Arcigay di Napoli ha quindi chiesto l'esclusione della casa vacanze dal sito di Booking.

