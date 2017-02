Calabria, Giunta regionale presenta il Piano d\'Azione Occupazione e Inclusione

REGGIO CALABRIA, 06 FEBBRAIO – La Giunta della Regione Calabria tenta di compiere un importante salto di qualità. Uno scatto nella risoluzione delle problematiche sociali ed economiche, legate soprattutto alla carenza di posti di lavoro e agli alti livelli di povertà della popolazione regionale, attraverso quello che è stato chiamato “Piano d’Azione Occupazione e Inclusione”, appena approvato con un atto di indirizzo regionale.



Il Piano verrà presentato domani mattina, alle 11.30, alla Cittadella regionale dal Presidente Mario Oliverio e l'assessore al Lavoro Federica Roccisano.



La ratio di quello che sembrerebbe rappresentare un intervento a carattere strutturale è quella della creazione di posti di lavoro e dell’aumento della coesione sociale. Gli ambiti di intervento principali sono: dote lavoro; inclusione attiva; accordi di genere; incentivi per la creazione di impresa e l’autoimpiego; Piano esecutivo regionale di attuazione Garanzia Giovani; Piano regionale servizi per l’impiego – Annualità 2016-2019; Piani locali per il lavoro; Accordi territoriali per il contrasto alla povertà.



Il grande obiettivo di medio e lungo periodo è quello di creare oltre 13.600 nuovi occupati, grazie all’utilizzo di circa 280 milioni di euro derivanti dal Por Calabria 2014-2020 e dal Piano d’Azione e Coesione, con il fine di migliorare le condizioni di vita soprattutto delle fasce della popolazione più deboli - quindi giovani, donne e migranti – e creare un framework normativo e amministrativo in grado di rendere più efficienti le politiche di inserimento nel mercato del lavoro ed utilizzare al meglio i fondi strutturali europei.



La sfida è, senz’altro, ambiziosa ma piena di insidie.



Carlo Giontella



Immagine da ottoetrenta.it