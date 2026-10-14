Calabria, nasce l’Alleanza per il Bene Comune

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Nel solco dell’impegno pastorale dell’arcivescovo Claudio Maniago, il MEIC diocesano promuove un patto tra istituzioni e società civile. Il sostegno del prefetto Clemente Di Nuzzo e l’accompagnamento del vicario generale mons. Salvatore Cognetti.

Catanzaro, 14 ottobre 2026 – Unire istituzioni, competenze professionali e società civile per affrontare le fragilità del territorio e costruire nuove prospettive di sviluppo per la Calabria. Con la firma del protocollo generale di collaborazione e l’insediamento della Cabina di Regia prende ufficialmente avvio l’«Alleanza per il Bene Comune in Calabria», promossa dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace.

L’iniziativa si colloca nel solco dell’impegno pastorale dell’arcivescovo * mons. Claudio Maniago *, particolarmente attento alla responsabilità dei cristiani nella vita sociale, alla cura delle comunità e alla necessità di promuovere percorsi condivisi di partecipazione e solidarietà.

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L’atto formale d’insediamento è stato sottoscritto dai cinque componenti del Gruppo Pilota: l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, presieduta da Amedeo Mormile; la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, guidata da Pietro Falbo; il MEIC diocesano, presieduto dall’avvocato Luigi Bulotta; l’Unione Giuristi Cattolici Italiani (UGCI), presieduta da Pantaleone Pallone; e l’Associazione Medici Cattolici Italiani (AMCI), guidata da Francesco Daffinà.

Alla cerimonia di sottoscrizione ha partecipato il prefetto di Catanzaro, Clemente Di Nuzzo, che ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa, riconoscendone il significativo valore nell’attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà.

Il Prefetto ha inoltre assicurato il proprio sostegno istituzionale a un progetto che assume particolare rilevanza per la Calabria, chiamata ad affrontare sfide sociali ed economiche che richiedono una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni e cittadini.

L’Alleanza rappresenta il risultato di un percorso di riflessione e confronto promosso dal MEIC diocesano attraverso iniziative dedicate all’autonomia differenziata, alle aree interne e alla rigenerazione urbana, umana, sociale ed etica.

Un cammino che ha fatto emergere l’urgenza di superare la cultura della rassegnazione e dell’isolamento, favorendo una nuova stagione di responsabilità condivisa.

La Cabina di Regia, organismo permanente, paritario e apartitico, avrà il compito di coordinare le attività della rete e promuovere interventi sui temi del lavoro dignitoso, della legalità, della tutela della salute, della trasparenza amministrativa e dello sviluppo delle aree interne.

In questo percorso il MEIC assumerà il ruolo di fulcro relazionale e di servizio, senza alcuna pretesa di primato, favorendo il dialogo e la collaborazione tra le diverse realtà coinvolte.

Il Gruppo Pilota avvierà a breve contatti con il mondo associativo e del Terzo Settore, gli ordini professionali e le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di ampliare progressivamente la rete e coinvolgere le migliori energie del territorio.

Il cammino dell’Alleanza sarà accompagnato costantemente dal vicario generale dell’Arcidiocesi, mons. Salvatore Cognetti, a testimonianza dell’attenzione della Chiesa di Catanzaro-Squillace verso un’iniziativa che valorizza il protagonismo del laicato cattolico e il suo contributo alla crescita civile e sociale della comunità.

Il progetto intende dare concreta attuazione ai principi della Dottrina sociale della Chiesa, nella consapevolezza che la promozione del bene comune richiede il concorso responsabile di tutti, nel rispetto delle rispettive competenze e autonomie.

L’Alleanza per il Bene Comune nasce così come un laboratorio di partecipazione e corresponsabilità, con l’ambizione di trasformare la rassegnazione in speranza, l’isolamento in collaborazione e l’impegno civile in risposte concrete ai bisogni delle persone e delle comunità calabresi.

Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali

Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace