Calabria, notte incessante dei Vigili del Fuoco tra esplosioni, incendi e incidenti stradali (Foto)

CROTONE, 20 MAGGIO - Questa notte alle ore 01.30, una squadra dei vigili del fuoco di Crotone, con due automezzi, è intervenuta in via Botteghelle, a causa di una forte esplosione all'interno di in locale di circa 300 mq adibito alla vendita di bevande.

La squadra intervenuta immediatamente, ha spento le fiamme per limitare i danni alla stessa struttura e a quelle limitrofe, e rimettere l'intera zona in sicurezza, lavorando per circa tre ore.Sul posto erano presenti la polizia di stato e i carabinieri.

La stessa squadra, prima della mezzanotte, su richiesta della polizia di stato, è intervenuta in via Giuseppe Di Vittorio nei pressi dell'Inps, per soccorso a persona. Alcuni passanti, hanno notato che un bambino era chiuso all'interno di un'autovettura parcheggiata, senza che quest'ultimo rispondesse a chi cercava di attirare la sua attenzione dando dei pugni ai vetri. I vigili intervenuti, hanno aperto l'autovettura consegnando il bambino al personale del 118 che lo trasportava in ospedale.

Ci spostiamo nel comune di Borgia (Cz)

È di un ferito non grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina alle ore 4.30 circa sulla SS106 al Km 192+600 direzione Sud in loc. Roccelletta nel comune di Borgia (CZ).

La vettura coinvolta una Toyota Rav4 che, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo ed impattava contro il muro di recinzione del parco archeologico Scolacium adiacente la carreggiata.

Il conducente, unico passeggero nella vettura, riportava lievi ferite. Lo stesso veniva trasportato dal personale medico Suem 118 presso struttura ospedaliera di Catanzaro.

Sul posto intervenuta squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, sede centrale, per la messa in sicurezza della vettura.

Sempre nella notte a Lamezia terme

Ore 3.40 circa, squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta in via Salvatore Miceli per incendio autovettura.

La vettura interessata dalle fiamme una Hyundai Tucson, parcheggiata, che andava distrutta nella parte anteriore.

L'incendio coinvolgeva altresì una Jeep Renegade, anch'essa in sosta nelle vicinanze, che riportava danni nella parte posteriore.

Il fumo nero ed intenso procurava l'annerimento della facciata del condominio situato in prossimità del rogo. Lievi danni anche al portone di ingresso dello stabile.

Al termine delle operazioni di spegnimento, da sopralluogo effettuato dal personale vigilfuoco non si rinveniva alcun elemento utile circa l'origine dolosa dell'incendio ma, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.