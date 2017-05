Calabria, ragazzo di 15 anni uccide coetaneo e si costituisce

MILETO, 30 MAGGIO - Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato la notte scorsa dai Carabinieri di Mileto per l'omicidio di un suo coetaneo. Secondo le prime informazioni emerse, la vittima è stata uccisa nella tarda serata di ieri a Calabrò. A ferire mortalmente il giovane, un colpo di pistola sparato dal quindicenne al termine di una lite.

Dopo l'efferato gesto, il minore si è recato in caserma per raccontare l'accaduto e ha indicato agli uomini dell'Arma il luogo in cui è stato abbandonato il cadavere. Il ragazzo è stato interrogato alla presenza dei suoi legali, ma al momento non si conoscono ancora il movente del delitto e l'esatta dinamica dei fatti.

Risulta possibile, almeno da quanto riportano i media locali, che Il padre e i fratelli del quindicenne responsabile dell'omicidio siano stati arrestati lo scorso gennaio nel corso dell'operazione Stammer condotta dalla Guardia di finanza di Catanzaro, contro un narcotraffico gestito dalle cosche di ‘Ndrangheta nel territorio vibonese.

Luigi Cacciatori

Immagine da soveratoweb.com