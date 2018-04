Calabria. Rissa a entrata scuola studente 17enne accoltellato

Rissa a entrata scuola in Calabria studente 17enne accoltellato

REGGIO CALABRIA, 23 APRILE - Uno studente di 17 anni e' stato accoltellato stamattina intorno alle 8 all'ingresso di scuola. E' accaduto a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. Il giovane, studente di terza dell'Istituto alberghiero, e' stato trasportato nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, e adesso e' in terapia intensiva dopo l'intervento chirurgico d'urgenza. E' fuori pericolo ma la prognosi resta riservata.

L'episodio ha visto coinvolte una decina di persone, tra cui anche persone estranee alla scuola. Secondo una prima ricostruzione - ancora al vaglio dei carabinieri che sono stati avvisati del fatto quando il giovane e' arrivato in ospedale - due gruppi si sono scontrati e il giovane rimasto ferito all'addome sarebbe intervenuto a rissa gia' iniziata per dividere i compagni. I carabinieri indagano per le ipotesi di reato di rissa e lesioni.