Calabria, scontro su A3: morto anche un bambino

LAINO BORGO, 25 GIUGNO - Incidente stradale stamane sulla Salerno-Reggio Calabria, nel territorio di Laino Borgo (Cosenza). L’impatto è stato fatale per due persone, che sono morte, tra cui anche un bambino. La tragedia si sarebbe verificata in un tratto a corsia unica a causa dei lavori in atto.

Due le automobili coinvolte, secondo le prime fonti e ricostruzioni dell’accaduto. Al momento il traffico è interrotto, nel luogo dove si è verificato lo scontro, con l’intervento anche di Anas.

foto da: cn24tv.it

Cosimo Cataleta