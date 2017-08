Calabria, scossa di magnitudo 4.3 nella notte. Nessun danno

COSENZA, 11 AGOSTO - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata questa notte sulla costa tirrenica del cosentino, al largo della provincia di Cosenza, di fronte a Paola. Il sisma si è verificato alle 4.38, ad una profondità di circa 227 km. La scossa, avvertita distintamente dalla popolazione, non ha comportato danni a persone o cose. I sismologi monitorano sempre con grande attenzione questa zona al largo della Calabria, resa punto sensibile a causa della presenza del Marsili, gigantesco vulcano sommerso che si trova in pieno Mar Tirreno.

Sempre nella notte, inoltre, un altro terremoto è stato segnalato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in Abruzzo, nei pressi di L’Aquila. Il sisma ha interessato la zona di Campotosto, con una scossa di magnitudo 2.5 che ha raggiunto i 9 km di profondità. Anche in questo caso non si segnalano danni.

Claudio Canzone

Fonte foto: 6aprile.it