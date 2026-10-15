Calabria trionfa al TTG Travel Experience 2026 con premi e crescita turistica

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La Calabria si conferma protagonista al TTG Travel Experience 2026, la fiera internazionale del turismo che si tiene a Rimini. Durante la prima giornata, lo stand Calabria Straordinaria ha ospitato l'evento "Diamo Voce alla Calabria", con un'intervista all'assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, che ha illustrato i risultati di una strategia vincente basata su collegamenti aerei, promozione territoriale e grandi eventi.

Investimenti e piano strategico per il turismo

L'assessore ha ricordato il piano strategico del turismo 2027-2029, elaborato con operatori, amministratori e cittadini, e i 110 milioni di euro stanziati per migliorare la qualità delle strutture alberghiere ed extralberghiere. Inoltre, oltre 50 operatori calabresi hanno partecipato alla fiera per promuovere la propria offerta turistica.

Crescita dei collegamenti aerei

Un focus particolare è stato dedicato ai trasporti, con l'intervento di Luciano Vigna, presidente di SACAL, la società che gestisce gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone. Vigna ha evidenziato la crescita del sistema aeroportuale calabrese, che nel 2026 registra un incremento dell'11,6% di passeggeri. All'incontro ha partecipato anche Ivana Jelinic, amministratore delegato di ENIT, a conferma dell'attenzione nazionale verso la Calabria.

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La narrazione della Calabria secondo Cosentino

Il direttore generale del dipartimento Turismo, Cultura e Identità territoriale, Roberto Cosentino, ha sottolineato come la narrazione della regione sia cambiata radicalmente dal 2021, quando il presidente Occhiuto ha iniziato a promuovere la Calabria fuori dai confini. "Dare voce a chi parla della Calabria, a chi la conosce e a chi vuole investire è quel plus che può far crescere ancora il territorio", ha dichiarato Cosentino, evidenziando la voglia di riscatto e il senso di comunità che si respira in tutta la regione.

Riconoscimenti per Tropea e Reggio Calabria

La giornata ha portato anche due importanti premi. Tropea ha vinto il premio "Italia Destinazione Digitale" per il maggior incremento del valore turistico tra le mete balneari, superando concorrenti come le Isole Egadi e Lampedusa. Reggio Calabria è stata premiata come "Destinazione Emergente". Questi riconoscimenti celebrano le destinazioni che si distinguono per performance economiche, reputazione online e crescita del brand turistico. A ritirare il premio per Tropea è stata Greta Trecate, assessore comunale con delega al Turismo, affiancata dall'assessore Calabrese e dal direttore Cosentino.

Le dichiarazioni dell'assessore Calabrese

"La Calabria esiste ed è protagonista del panorama turistico nazionale e internazionale", ha dichiarato l'assessore Giovanni Calabrese. "La nostra presenza alla fiera di Rimini è il risultato della strategia voluta dal presidente Occhiuto, che ha puntato su collegamenti, promozione e marketing territoriale. I numeri degli arrivi e delle presenze confermano una crescita importante del settore turistico calabrese". Calabrese ha poi aggiunto: "La Calabria oggi offre un patrimonio straordinario di mare, montagna, archeologia, natura, storia, arte, cultura ed enogastronomia. Crescono gli investimenti, l'occupazione e l'interesse degli imprenditori italiani e stranieri. Stiamo lavorando per migliorare i collegamenti aerei, valorizzare le eccellenze e far conoscere anche i luoghi più autentici e meno conosciuti della nostra regione. Puntiamo sul turismo esperienziale e sulla destagionalizzazione, per rendere la Calabria attrattiva durante tutto l'anno. Investiamo nella formazione dei giovani, consapevoli che il turismo può creare nuove opportunità di lavoro e contribuire alla crescita dell'economia regionale. I risultati raggiunti ci incoraggiano, ma sappiamo che c'è ancora tanto da fare. La Calabria sta cambiando e migliorando: continuiamo insieme questo percorso, invitando cittadini e imprenditori a credere nelle straordinarie potenzialità della nostra terra".