Calci alla madre 90enne, "alzati e non fare scena" arrestato

ROMA 18 AGOSTO - Una donna di quasi 90 anni in terra ed il figlio che, mentre la colpiva con dei calci, continuava a ripetere "alzati, stai facendo la scena, alzati e smettila di gridare altrimenti i vicini ci sentono".

E' quanto hanno visto, attraverso una porta socchiusa, gli agenti della Polizia di Stato intervenuti per delle grida di aiuto in uno stabile di Primavalle. L'uomo, A.A., queste le iniziali del 52enne romano, non ha smesso di insultare la madre neanche quando i poliziotti del commissariato hanno provato a bloccarlo; anzi, si e' scagliato anche contro di loro tentando una fuga disperata. Ora e' a Regina Coeli mentre la donna restera' diversi giorni in ospedale a causa della frattura del femore: piu' di 50 giorni la prognosi dei sanitari.

Nello stesso carcere trovera' G.F., romano di 43 anni, con problemi di tossicodipendenza alle spalle. L'uomo aveva costretto i genitori a vendere due immobili e la nuda proprieta' della casa in cui vivono, per soddisfare le sue continue richieste di denaro. Ad ogni rifiuto, reagiva con rabbia rompendo tutti gli oggetti che trovava a tiro in casa: in ben due occasioni ha lanciato una forbice da cucina alla mamma e l'ha minacciata con un coltello da cucina colpendola, poi, con calci alla schiena. Una violenza protrattasi per anni ma acuitasi ancor piu' nell'ultimo mese. Grazie ai riscontri acquisiti dagli agenti del commissariato Borgo, la Procura ha chiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale di Roma un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ordinanza subito eseguita dagli stessi investigatori.