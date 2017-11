Calcinaia, quattro chiacchiere, un caffè e l\'hi tech di Class X

Calcinaia (Pisa), 29 Novembre - Quattro chiacchiere, un caffè (o meglio, un gustoso aperitivo) e l’Hi Tech della ditta Class X. Sono stati questi gli ingredienti dell’ultimo incontro dell’iniziativa promossa dall’amministrazione di Calcinaia e che ha portato il Sindaco Lucia Ciampi, insieme ad altri amministratori, direttamente nelle case, nelle aziende e nelle sedi di associazioni del territorio.

Nello scorso mese di Ottobre, la squadra giovane e dinamica capitanata da Michele Puccini e Giovanni Pallesi ha riservato al Primo Cittadino un’accoglienza davvero calorosa.

Una storia professionale in crescita, approdata nel 2004 a Villa Montecchio, è quella che i due titolari di ClassX hanno illustrato al Sindaco. Tanta la passione, tanto l’impegno, tanta la voglia di conquistare, dopo quello italiano, anche nuovi mercati, il tutto con un prodotto con cui la maggior parte delle telespettatrici e dei telespettatori italiani (e non solo) si sono interfacciati.

Chi non ha visto Tg e programmi televisivi Rai, le ultime Olimpiadi e le dirette di Formula 1 ? Ebbene, dati, diagrammi, schemi in continuo aggiornamento che appaiono in sovrimpressione sono frutto di un sofisticato software che viene prodotto proprio a Calcinaia.

“Abbiamo iniziato a lavorare in questo settore negli anni Novanta – spiegano Michele e Giovanni - e, gradualmente, siamo riusciti a conquistare la fiducia e l’apprezzamento di importanti realtà televisive di livello nazionale e non solo. La concorrenza nel nostro ramo arriva oggi soprattutto dall’estero, da Paesi come India, Turchia e Bulgaria, per fare qualche esempio. Per questo motivo stiamo cercando di farci conoscere sempre più oltre confine, partecipando a fiere internazionali. La nostra forza sta nella qualità di ciò che produciamo: assicuriamo la stessa cura dei dettagli di un prodotto artigianale, ma, al contempo, anche la competitività e l’innovazione di uno industriale”.

L’equipe di Class X conta altre quattro persone oltre ai due titolari; tutti addetti molto giovani impegnaati negli uffici, che vedono decine di schermi e PC incorniciati dalle antiche mura di Villa Montecchio, dove si respira un’aria familiare.

“Questo lavoro è molto impegnativo – proseguono - e occupa davvero molte ore del nostro tempo. Per questo abbiamo deciso, più di un decennio fa, di trasferirci nell’amenità di questo parco, in questa bellissima struttura”.

Durante l’incontro, titolari, collaboratori e Sindaco hanno affrontato vari temi. Michele e Giovanni non hanno mancato di esprimere il loro apprezzamento per i canali comunicativi del Comune di Calcinaia, soprattutto per il canale Telegram, che hanno giudicato utile e al passo con i tempi. Tra le tematiche discusse anche quella della connettività e della fibra ottica per il collegamento internet.

“Nella scorsa primavera la TIM ha iniziato i lavori per portare la fibra ottica a Fornacette e Calcinaia – sottolinea il Primo Cittadino - Garantire su tutto il territorio comunale una velocità di connessione fino a 100 Megabit al secondo sarà uno stimolo ulteriore per chi, come l'azienda che abbiamo visitato, necessita di alcuni requisiti tecnologici di supporto. A Ffornacette l’intervento è giunto a un buono stadio di avanzamento: la fibra è stata infatti posata dapprima nella zona industriale, poi nel centro del paese, con tecniche e strumentazioni all’avanguardia e a basso impatto ambientale”.

Questa buona partenza ha però recentemente subito una battuta d’arresto. “Le operazioni di Tim – continua Lucia Ciampi -, si trovano oggi in una fase di stallo. Ciò è dovuto a una fase di verifica condotta dalle competenti autorità di regolamentazione che si è aperta sul fronte nazionale relativamente ai programmi di cablaggio in fibra ottica presentati in passato da Tim, relativi a molti Comuni italiani, tra cui anche il nostro”.