Calcio, 1^ giornata di Seria A: vincono le grandi, buon esordio per le neopromosse Spal e Benevento

ROMA, 21 AGOSTO - Se il buongiorno si vede dal mattino… La Serie A 2017/18 inizia nel segno dei grandi nomi e delle grandi squadre. È ancora presto per dare dei giudizi, ma la superiorità manifestata alla prima di campionato da Juventus, Napoli, Roma, Inter e Milan lascia presagire un torneo combattuto, vivo, acceso. Ed è una novità (e che novità!) dopo gli ultimi anni di monopolio juventino. Si parla già di “Supercampionato” e di ritorno ai fasti del passato, ma andiamo con ordine.

Si è vista una Serie A nuova, più affascinante, con più gol e più spettacolo. Gli investimenti estivi di Milan e Inter, la solita solidità disarmante della Juve, il gran calcio del Napoli e una Roma molto convincente hanno contribuito a rendere la prima giornata senza dubbio più interessante. Le “grandi” hanno vinto tutte, con merito e con larghezza, superando avversari apparsi indietro sia fisicamente che qualitativamente.

Negli anticipi di sabato Juventus e Napoli hanno regolato Cagliari e Verona (rispettivamente 3-0 e 3-1) e lanciato un messaggio alle pretendenti al titolo. Ieri hanno risposto tutte, nessuna esclusa: 3-0 di Milan e Inter a Crotone e Fiorentina, 1-0 della Roma impegnata nella difficile trasferta di Bergamo con l’Atalanta. Quella dei giallorossi è la vittoria più sofferta - ma anche più pesante - di questo primo turno: i ragazzi di Di Francesco, a dispetto di un precampionato non impeccabile, si dimostrano compatti e cinici. Ma soprattutto la Roma ha saputo soffrire, qualità indispensabile per passare indenni il rigido inverno di Serie A.

Le milanesi hanno convinto e dato spettacolo. La mano di Spalletti sull’Inter si vede e si sente e per questo i nerazzurri possono ben sperare. Il Milan di Montella, invece, non tradisce le attese e annichilisce un Crotone che - anche quest’anno - dovrà sudarsi la permanenza nella massima serie. Juve e Napoli quasi non fanno notizia: sono loro le candidate principali al titolo, per costanza di gioco e uomini.

Ma la prima giornata della nuova Serie A è stata anche l’occasione per vedere all’opera le Cenerentole di questo campionato, Spal e Benevento. Gli emiliani strappano un punto d’oro all’Olimpico contro la Lazio (0-0), iniezione di fiducia che fa sorridere il tecnico Semplici. Il Benevento, pur perdendo 2-1 a Marassi contro la Samp, non sfigura affatto. Anzi: passa in vantaggio con gol di Ciciretti (segnatevi questo nome, perché ne risentiremo parlare) e crolla alla distanza di fronte all’esperienza della Samp e di Quagliarella (doppietta per lui). Male invece il Verona, ma il Napoli di Sarri è in questo momento un avversario troppo ostico per chiunque.

Si è rivisto anche un buon Genoa, grintoso anche se non bello da vedere, che ha pareggiato per 0-0 sul campo del Sassuolo. La squadra di Bucchi può e deve crescere, vista la qualità della rosa e l’ottima base di partenza, grazie al lavoro di Di Francesco. Ottima la prova del Chievo a Udine: 2-1 con protagonista assoluto Birsa. I ragazzi di Maran giocano un bel calcio, hanno qualità in avanti e solidità in difesa: e se fossero loro la sorpresa di questo campionato?

Claudio Canzone

Fonte foto: quotidiano.net