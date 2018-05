Calcio. 11^ Lazio Cup: Rappresentativa U17 LND sconfitta all\'esordio dallo Shakhtar Donetsk

Gli ucraini vincono 2-0 ma solo nei minuti finali. Domani la selezione di Statuto nuovamente in campo contro il Tor di Quinto (ore 11), partita in diretta streaming sul sito e pagina Facebook LND.



PALIANO (FR), 8 MAGGIO - Inizia in salita l'avventura della Rappresentativa Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti nel Torneo Internazionale Lazio Cup, manifestazione per la categoria Allievi al via oggi con l'11^ edizione. Nel match d'esordio contro lo Shakhtar Donetsk la formazione di Statuto tiene bene il campo per 50' (i due tempi sono da 30'), ma nel finale subisce una sconfitta per 2-0 che complica non poco i piani di qualificazione.

Il vantaggio degli ucraini, che contano ben 5 elementi nel giro della Nazionale Under 17, nasce in realtà da un colpo di fortuna: Ricchioni incespica involontariamente sul pallone e apre così la strada per Chyruk che si presenta davanti a Trapani e lo supera con un elegante colpo sotto. Negli ultimi secondi di recupero Biblyk mette la parola fine sulla partita appoggiando facilmente in rete un assist di Mudryk, il più pericoloso con le sue accelerazioni devastanti. E' un ko che lascia l'amaro in bocca alla selezione LND ma che non sminuisce affatto la sua prova, compatta in fase difensiva e pericolosa nelle ripartenze immediate. Sopratutto nel primo tempo col risultato ancora sullo zero a zero, quando Suraci non riesce ad inquadrare la porta in spaccata da ottima posizione."Prima del gol avevamo contenuto bene lo Shakhtar, dispiace per i ragazzi che non meritavano un passivo del genere - ha commentato Statuto - Nonostante il poco tempo insieme sono stati bravi a fare gruppo e a recepire le indicazioni in allenamento. Domani mi aspetto che giochino con la stessa intensità e voglia, questi tornei sono importanti per crescere e sfruttare la visibilità con gli addetti ai lavori"La Rappresentativa Under 17 tornerà in campo domani alle ore 11 sempre al Comunale di Paliano per affrontare il Tor di Quinto. La partita sarà trasmessa in diretta sul sito e sulla pagina Facebook LND.RAPPRESENTATIVA U17 LND - SHAKHTAR DONETSK 0-2Reti: 21'st Chyruk, 33'st BiblykRappresentativa (4-3-3): Trapani; Stipa (3'st Marsetti), Lavano, Ricchioni, Giovane; Buffa, Suraci (6'st Bechis), Sabattini; Rossi, Melaccio (17'st Di Giovacchino), Leporatti (18'st Ferrante). A disp: Leggio, Di Mauro, Martinelli. All: StatutoShakhtar D. (4-2-3-1): Trubin; Pinchuk, Romaniuk, Yakuba, Rudavskyi; Hurov, Kobylyanskyi;, Mudryk, Dukhota (1'st Bukhanevych), Biblyk; Chyruk (28'st Kovtun). A disp: Harapa, Shysh, Kurylchyk, Ponomarenko, Petrov. All: LeonovArbitro: Marco De Lucia di FrosinoneGuardalinee: Davide Fabrizi e Manuel De Lucia di FrosinoneAmmoniti: Buffa (R)Note: recupero 1'pt e 3'st