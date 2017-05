Calcio: 5 punti penalità al Latina, così è retrocesso. Tfn su violazioni Covisoc è condanna a LegaPro in attesa ricorsi

ROMA, 03 MAGIO - Oggi il Tribunale federale ha inflitto inoltre undici mesi di inibizione a Benedetto Mancini, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società, sei mesi a Daniela Wainstein, consigliere e legale rappresentante pro-tempore, e quattro mesi a Angelo Ferullo,

all'epoca dei fatti presidente del cda e legale rappresentante pro-tempore. L'11 maggio prossimo è previsto il giudizio sull'appello presentato dalla società sulla penalizzazione di un punto per il mancato pagamento di stipendi e contributi di settembre-ottobre 2016.



Cinque punti di penalizzazione in classifica al Latina, da scontarsi nella stagione in corso, oltre alla sanzione di 1.500 euro per la recidiva: lo ha stabilito il Tribunale federale nazionale a seguito del deferimento della società per violazioni Covisoc.



La decisione, a tre turni dalla fine del campionato di serie B, fa scivolare il Latina - già penalizzato di due punti per altre inadempienze - all'ultimo posto con 30 punti, che nelle more dei ricorsi, equivale alla matematica retrocessione in Lega Pro. (Ansa).