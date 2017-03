Calcio - 69^ Viareggio Cup, ecco i protagonisti della Rappresentativa Serie D

CAMAIORE (LU), 14 MARZO - E’ partito il countdown per l’esordio della Rappresentativa Serie D alla 69^ Viareggio Cup. La selezione giovanile della Lega Nazionale Dilettanti si tuffa per la dodicesima volta nella sua storia nel prestigioso torneo organizzato dal Comitato Giovani Calciatori che ha rappresentato il trampolino di lancio al professionismo per i moltissimi talenti portati dal Dipartimento Interregionale nelle passate edizioni.

Napoli, Bari e gli argentini del Camioneros sono le avversarie pescate al sorteggio dello scorso 8 febbraio ed inserite nel Girone 6, unico precedente quello con i partenopei nel 2012 (finì in parità 1-1). Debutto domani alle 15 col Bari a Badesse (SI), poi il confronto con gli azzurri giovedì 16 alle 14 a La Spezia, partita che sarà trasmessa in differita su Rai Sport (ore 20.30). Infine match di chiusura col Camioneros domenica 19 alle 11 a Fornacette (PI).Dopo aver visionato centinaia di ragazzi nel corso del campionato, con la collaborazione del suo staff tecnico e della rete di osservatori regionali, e con quattro raduni alle spalle, il tecnico Augusto Gentilini ha individuato i 23 calciatori che andranno ad affrontare alcuni dei migliori club al mondo. Come da regolamento, tra i convocati figurano solo classe ’98 più 3 fuori quota classe ’97. Da diversi anni ormai è inoltre bene ricordare che possono essere selezionati solo giocatori di proprietà dei club di Serie D e non i prestiti dalle squadre professionistiche, un obiettivo chiaro per valorizzare unicamente i ragazzi formati dai club dilettantistici.Per la LND si tratta di una partecipazione molto sentita, come dimostra la visita a sorpresa del Presidente Cosimo Sibilia per caricare la squadra in vista dell’imminente esordio nel corso dell’allenamento di rifinitura odierno: “Volevo che il mister e i ragazzi sentissero la mia vicinanza e quella di tutta la Lega Nazionale Dilettanti. Molti di loro sono all’esordio in questa prestigiosa competizione che negli anni ha lanciato tantissimi campioni, c’è un po’ di emozione anche per me essendo la prima da presidente LND. La speranza è di far bene e mettere in mostra tutte le nostre potenzialità senza mai tralasciare di scendere in campo con lealtà, correttezza e rispetto dell’avversario”.Un messaggio di incoraggiamento è arrivato anche dal Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero: “Mi auguro che i ragazzi arrivati qui possano sfruttare questa chance per coronare il loro sogno di diventare calciatori professionisti, proprio come è capitato a tanti di quelli che hanno vestito questa maglia in passato. Ringrazio il mister ed il suo staff per il lavoro svolto fin qui, un grosso in bocca al lupo alla squadra che sono convinto saprà esprimersi secondo le nostre aspettative e rispettare i valori del nostro movimento”.La Rappresentativa Serie D scenderà per la prima volta in campo in competizioni ufficiali con le maglie firmate da HS Football, il nuovo sponsor tecnico che vestirà tutte le selezioni giovanili LND e quelle dei Comitati regionali e provinciali per i prossimi quattro anni.: 45 presenze ma un solo successo che risale all'edizione del 1975 (2-1 alla Lazio). Il club ha disputato anche altre 4 finali ma in quelle occasioni (nel 1969 con l'Atalanta, con il Torino nel 1984, con il Cesena nel 1990 e con la Roma l'anno dopo, 1991) ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Nella sua storia al torneo vanta anche 3 terzi posti (memorabile quello del 1980 col 2-0 al Real Madrid) ed un quarto posto. Nel terzo millennio la formazione azzurra non è invece ancora mai riuscita a centrare il traguardo delle semifinali, ma ha portato con sé talenti puri come Lorenzo Insigne.17 presenze con una grandissima vittoria nel 1997 superando in finale il Torino. Era il Bari del tecnico Angelo Sciannimanico che aveva nel suo organico tra gli altri Legrottaglie e Sibilano. Nel nuovo millennio sempre fuori al primo turno anche se nel 2015 l'eliminazione è avvenuta per differenza reti rispetto ad Atalanta e Bruges che avevano chiuso con gli stessi punti.CAMIONEROS: 1 presenza nel 2016. I debuttanti argentini l'anno scorso ottennero due vittorie ed una sconfitta nel turno eliminatorio (7-1 al L.I.A.C. New York e 3-1 al Crotone; k.o. 2-0 contro la Juventus) accedendo così agli ottavi di finale dove vennero però sconfitti per 4-1 dalla Virtus Entella.NAPOLICAMIONEROS (Arg)FASE ELIMINATORIANAPOLI-CAMIONEROSQuarrata (PT) / Stadio “Raciti” (ore 15)Giovedì 16 marzoNAPOLI-RAPPRESENTATIVA SERIE DLa Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (ore 14) (Sintetico)*differita RaiSport 20.30Domenica 19 marzoNAPOLI-BARISeravezza (LU) / Stadio “Buon Riposo” (ore 11)OTTAVIQUARTIVenerdì 25 marzoSEMIFINALILunedì 28 marzoFINALISSIMARAPPRESENTATIVA SERIE D-BARIBadesse (SI) / Stadio “Nannotti” (ore 15)CAMIONEROS-BARILido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 15) (Sintetico)CAMIONEROS-RAPPRESENTATIVA SERIE DFornacette (PI) / Stadio “Masoni” (ore 11)Gabriele CAVALIERI (Virtus Bergamo)Ragusa, 20/09/1998Stagione in corso: 19 da titolare su 19 presenze, min giocati 1710Attualmente risiede a Desenzano del Garda, dove si è trasferito nel 2007. Ha iniziato a giocare nel 2005 a Ragusa, passando nel 2007 alla Pro Desenzano come difensore centrale: un giorno in un'amichevole con il Brescia viene provato portiere causa assenza del numero uno e da quel momento la sua posizione è stata sempre tra i pali. Dopo Desenzano, ha giocato negli Esordienti del Vighenzi, è tornato nuovamente a Desenzano nei Giovanissimi, passa poi al Rigamonti negli Allievi e alla Cremonese nella Berretti. Dal 2016/2017 va in prestito alla Virtus Bergamo 1909, diventando poi ufficialmente un giocatore a tutti gli effetti Virtus Bergamo all'inizio del 2017: all'attivo due rigori consecutivi parati a fine 2016 contro Virtus Bolzano e Monza.Andrea MONZANI (Pro Patria)Rho, 29/01/1998Stagione in corso: 19 da titolare su 19 presenze, min giocati 1710Giocatore prelevato dall'Oratorio Lainate nell'ottobre 2013 ha militato alla Pro Patria nelle categorie Allievi Nazionali, Berretti per due anni e quest'anno il prima squadra. E' diventato titolare fisso dalla gara di andata contro il Seregno del 30/10/16 ed ha giocato per complessivi 1710 minuti fino ad oggi ed ha preso una sola ammonizione nella prima giornata di ritorno in casa contro la Virtus Bergamo.Fabio RINALDI (Vastese)Mondovì, 19/07/1998Stagione in corso: 2 da titolare su 8 presenze, min giocati 720La scalata nelle categorie più alte comincia dall’Eccellenza, dall’Imperia nel 2014, passa per l’Argentina Arma in serie D nel 2015 ed in Lega Pro nel 2016 nelle fila della Lucchese. Nella stagione in corso, da gennaio, è un giocatore della Vastese. La scalata nelle categorie più alte comincia dall’Eccellenza, dall’Imperia nel 2014, passa per l’Argentina Arma in serie D nel 2015 ed in Lega Pro nel 2016 nelle fila della Lucchese. Nella stagione in corso, da gennaio, è un giocatore della Vastese.Luigi ZINANI (Virtus Castelfranco)Carpi, 26/10/1998Stagione in corso: 24 da titolare su 24 presenze, min giocati 2123Cresce nelle giovanili del Carpi Calcio e prosegue negli allievi del Genoa. Dopo l’esperienza con i rossoblù torna a Carpi per giocare nella formazione Primavera prima di approdare, in questa stagione, nella Virtus Castelfranco in serie D.Marco TONINI (Pinerolo)Torino, 22/12/1997Stagione in corso: 13 da titolare su 17 presenze, min giocati 1137Dal 2004 al 2011 indossa la maglia bianco nera della Juventus. Successivamente si accasa nella J Stars dove conquista nel 2014 il Titolo Regionale e poi lo Scudetto Allievi Nazionali Dilettanti a Chianciano Terme. Maglia granata del Toro nella stagione 2014/2015 e poi, a seguire, Pinerolo. Fino a gennaio Tonini ha giocato nella Juniores Nazionale realizzando 6 gol. Oggi è in prima squadra con 17 presenze fin qui collezionate. Giocatore alto 1,94, ben strutturato fisicamente, piede destro, buona tecnica, difensore centrale che gioca sia nella difesa a 4 mezzo destro e mezzo sinistro, sia nei tre ruoli della difesa a 3.Antonio CALVANESE (Frattese)Casoria, 11/03/1997Stagione in corso: 15 da titolare su 16 presenze, min giocati 1367Ottimo elemento, mancino, che può ricoprire sia il ruolo di terzino sinistro che quello di difensore centrale. In questa stagione con la Frattese ha cominciato da terzino ma ha giocato anche centrale in una difesa a 4 e centrale sinistro della difesa a tre. Ha una spiccata personalità ed infatti è stato scelto come capitano della Rappresentativa.Fabio Fernando DELVINO (Bisceglie)Bari, 01/03/1998Stagione in corso: 17 da titolare su 18 presenze, min giocati 1524Difensore centrale capace di ricoprire anche il ruolo di esterno destro di difesa. Ha esordito in serie D a soli 16 anni nella stagione 2013/2014 con la maglia del Bisceglie Calcio, negli anni scorsi ha sempre brillato nei settori giovanili di Bari, Andria, Bisceglie, Barletta e Matera con cui lo scorso anno ha raggiunto le finali nazionali per la conquista dello scudetto di categoria indossando la fascia di capitano.Antonio DE FAZIO (Rignanese)Lamezia Terme, 21/02/1998Stagione in corso: 5 da titolare su 21 presenze, min giocati 1319Inizia l'attività nel Nicastro, squadra locale di Lamezia Terme, e passa successivamente alla Vigor Lamezia facendo tutto il settore giovanile dai Giovanissimi Nazionali agli Allievi Nazionali, alla Juniores fino ad arrivare in prima squadra raggiungendo la Lega Pro (2 presenze anche in Coppa Italia).Roberto VITOLO (Nocerina)Sarno, 03/10/1998Stagione in corso: 22 da titolare su 22 presenze, min giocati 1976Cresciuto nelle giovanili del Sorrento. Nella stagione 2015-2016 quella della Nocerina in Eccellenza, ha giocato da titolare vincendo il campionato. Anche nella stagione in corso, in D, Vitolo è un titolare. Ruoli ricoperti: esterno difensivo a destra, esterno alto a destra, difensore centrale, interno di centrocampo.Andrea GRANZOTTO (Varese)Treviso, 24/02/1998Stagione in corso: 8 da titolare su 11 presenze, min giocati 775Comincia la propria avventura nel settore giovanile del Vicenza prima di approdare alla Juventus, dove gioca due anni negli Allievi e uno in Primavera; anche la scorsa stagione ha giocato in Serie D, nel Montebelluna, e da Luglio 2016 è al Varese Calcio. Il suo ruolo è quello di esterno basso sinistro, è un mancino, forte fisicamente, bravo in fase difensiva e in fase offensiva e dotato di buona potenza aerobica.Gianmarco FIORE (Manfredonia)Bologna, 29/04/1998Stagione in corso: 16 da titolare su 22 presenze, min giocati 1597Nato a Bologna ma salentino doc, approda in riva al Golfo dal Montefiori di Gallipoli nella stagione 2014/2015. Sotto la guida tecnica di mister Massimo Vadacca, gioca come centrale o laterale nella difesa a tre. A gennaio si trasferisce nella Primavera del Carpi, torna in estate a Manfredonia e nella stagione 2015/2016, dopo la prima parte in maglia bianco-celeste, arriva l’esperienza nella Primavera del Torino. Nella stagione in corso, mister Vadacca lo impiega come laterale destro o sinistro nella difesa a tre. Dopo il cambio dell’allenatore, l’attuale tecnico, Raimondo Catalano, gli cuce gli abiti dell’esterno basso di destra nella difesa a quattro.Federico NACCI (Pro Settimo)Collegno, 05/04/1998Stagione in corso: 17 da titolare su 20 presenze, 2 gol, min giocati 1454Posizione principale quella di mezzala ma può adattarsi anche al ruolo di trequartista. Può essere quindi utilizzato in tutti i ruoli del centrocampo, ma quello prediletto è uno dei due esterni del centrocampo a tre. Prime esperienze nella Pro Collegno poi, a partire dal 2007, per ben sette anni nella Juventus. Nella stagione 2014/2015 Federico vestirà anche la maglia dell’altra squadra di Torino, quella granata. Prima di arrivare alla Pro Settimo ha indossato le maglie del Chieri e dell’Alessandria. Giocatore dalle buone doti tecniche e una spiccata propensione al gol.Roberto MARINO (Sicula Leonzio)Catania, 24/04/1998Stagione in corso: 22 da titolare su 24 presenze, 1 gol, min giocati 1883Comincia la sua carriera negli Allievi Nazionali della sua città, Catania, prima di passare lo scorso anno al Due Torri come interno di centrocampo. Quest’anno nella Sicula Leonzio ha realizzato, al momento, una rete. Marino è un giocatore rapido e duttile, impiegabile in tutti i ruoli della mediana.Henri TAFILI (Vastese)Vasto, 27/07/1998Stagione in corso: 11 da titolare su 23 presenze, 1 gol, min giocati 1856Il centrocampista comincia nel 2011 nelle giovanili della Virtus Lanciano, dove resterà per quattro stagioni arrivando fino alla squadra Primavera. Nel 2016 approdo in Eccellenza con la maglia del San salvo e l’anno successivo ecco la serie D con l’attuale maglia, quella della sua città, la VasteseLuca CIGLIANO (Aversa Normanna)Napoli, 03/11/1998Stagione in corso: 9 da titolare su 9 presenze, 1 gol, min giocati 795Centrocampista centrale proveniente dalla Caratese. Il suo idolo Wesley Sneijder, il suo sogno la serie A. La sua carriera comincia dalla Puteolana 1909, dove il trequartista comincia a muovere i primi passi, deliziando i presenti con giocate strepitose. Poi, a 13 anni, la grande occasione: alla sua porta bussa la Ternana dove si accaserà con la squadra Primavera. Dopo la Ternana, il passaggio al Bari Primavera dove Luca metterà in mostra tutta la sua bravura fino a portarlo a Frosinone con la squadra ciociara in A. Per Cigliano, da due anni, c’è la serie D da titolare prima nella Folgore Caratese ed ora nell’Aversa Normanna.Francesco FELLECA (Cavese)Napoli, 10/02/1998Stagione in corso: 2 da titolare su 3 presenze, 1 gol, min giocati 183Cresciuto nel vivaio dell’Aversa Normanna, esordisce in Serie D (girone I) nella stagione 2015-2016. Nella prima metà del campionato, colleziona 12 presenze (10 delle quali da titolare) con la formazione campana. Da gennaio 2016 passa in prestito al Catania, collezionando 3 presenze e 4 gol nel campionato “Berretti”, oltre ad esordire con la prima squadra in Lega Pro, alla 34^ giornata contro la Fidelis Andria. Nell’estate del 2016 torna per fine prestito all’Aversa Normanna (Serie D girone I), disputando 14 gare (12 da titolare) nel girone d’andata, condite da 1 gol, realizzato al 71’ della gara Sersale-Aversa Normanna terminata col punteggio di 1-2. Il 15 dicembre 2016 passa ufficialmente alla Cavese 1919 (Serie D girone I) a titolo definitivo. Esordisce con la maglia biancoblu nella gara Cavese-Rende del 29 gennaio scorso, subentrando al minuto numero 87 a Ciarcià. Gioca da titolare nella gara Cavese-Sancataldese del 12 febbraio scorso, contribuendo con un gol al 67’ al rotondo successo per degli aquilotti per 5-0. Ancora titolare nel turno scorso di campionato, nella gara del 5 marzo scorso Gragnano-Cavese, terminata col punteggio di 1-1. Per Francesco Felleca, anche la gioia del gol decisivo con la maglia della Rappresentativa di Serie D, realizzato nell’amichevole contro il Chievo Primavera disputata il 22 febbraio scorso a Verona e terminata col successo dei ragazzi di mister Gentilini per 1-0.Luca COLANTONIO (Argentina)Sanremo, 07/01/1998Stagione in corso: 24 da titolare su 25 presenze, 2 gol, min giocati 2199Centrocampista proveniente dal settore giovanile del Genoa che vanta tra le sue doti principali una spiccata lettura del gioco, buoni tempi di inserimento, abilità tecniche con entrambi i piedi e doti atletiche sopra la media. Milita nelle fila della squadra ligure dalla stagione 2015/2016, durante la quale è stato il classe '98 più utilizzato in Serie D a livello nazionale (33 presenze e 1 goal).Damiano CLAPS (Potenza)Potenza, 14/03/1998Stagione in corso: 3 da titolare su 8 presenze, min giocati 351Ala esterna, proviene dal settore Juniores del Potenza, dove ha collezionato quest'anno nove presenze e 5 gol. In questa stagione, dopo due anni torna in prima squadra in serie D, ben figurando agli ordini di mister Oberdan Biagioni. Claps esordisce già nella stagione 2014/ 2015 nella nazionale under 17 .Matteo SAPUCCI (San Marino)Stagione in corso: 1 da titolare su 11 presenze, min giocati 597E’ cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Rimini calcio. Nonostante la giovane età vanta l’onore di aver indossato, oltre alla maglia del Rimini, quella del Bologna, dell’Hellas Verona, della Vis Pesaro per poi accasarsi a dicembre del 2016 nelle fila del San Marino Calcio dove gioca nel ruolo di esterno alto d’attacco.Michelangelo ACHENZA (Cavenago Fanfulla)Milano, 17/06/1998Stagione in corso: 10 da titolare su 17 presenze, min giocati 939Calciatore di proprieta' del Monza in prestito, nella stagione in corso, alla societa' lodigiana Cavenago Fanfulla. Nella stagione 2015/2016 fa il suo esordio in serie D proprio con la maglia biancorossa dei brianzoli dove colleziona complessivamente 4 presenze. Il ruolo è quello dell’ attaccante esterno che fa dello spunto in velocita' e del dribbling le sue armi migliori, armi che lo portano spesso a saltare il diretto avversario.Elia BORTOLUZ (Pro Patria)Mestre, 29/03/1997Stagione in corso: 17 da titolare su 20 presenze, 6 gol, min giocati 1514Nella precedente stagione ha militato nel Torino in primavera per poi passare alla primavera del Vicenza. Questo è il primo anno alla Pro Patria. Giocatore che ha ben figurato già dalle prime amichevoli estive fino a diventare titolare dalla prima giornata. A seguito di un infortunio patito nella gara contro l'Olginatese dell'11 dicembre scorso, è rimasto ai box per 4 giornate, fino alla partita col Monza.Luca SCOGNAMILLO (Latte Dolce)Alghero, 13/07/1998Stagione in corso: 20 da titolare su 22 presenze, 1 gol, min giocati 1716Giocatore giovane ma dal grande talento, possente, reattivo e votato al sacrificio. Scognamillo è un attaccante di grande generosità, spalla ideale per i compagni di reparto con cui ha un ottimo feeling. Da tempo nel giro della rappresentativa di serie D.Kayro FLORES HEATLEY (Nuorese)Roma, 01/04/1998Stagione in corso: 3 da titolare su 4 presenze, 1 gol, min giocati 272Italo – inglese dal doppio passaporto cresciuto nel vivaio della Lazio. La crescita del giocatore è proseguita nel Ladispoli per poi passare alla Lupa Castelli Romani, oggi Racing Roma, in Lega Pro. Di lui l'opinionista Gianluca Di Marzio dice: " Ha intelligenza tattica, capacità di lettura dell'azione offensiva, sa porsi tra le linee per liberare gli spazi e agire da rifinitore premiando gli inserimenti dei rifinitori oltre che attaccare la profondità sfuggendo alla trappola del fuorigioco".Augusto GENTILINI (Allenatore)Rocca di Papa, 01/07/1961E’ alla sua terza esperienza sulla panchina della Rappresentativa Serie D. Al primo tentativo Gentilini ha riportato gli juniores agli Ottavi di Finale della Viareggio Cup dopo due anni di assenza fermandosi solo davanti all’Inter vincitrice del trofeo. L’ex allenatore dell’Ancona ha iniziato la sua esperienza nella Lega Nazionale Dilettanti nella stagione 2013/2014 conducendo la Rappresentativa LND Under 16 alla sua prima partecipazione al Torneo di Beppe Viola – Arco di Trento. Un ko di misura con la Lazio, un pari con l’Hellas Verona e un’onorevole sconfitta con la Juve rappresentano un bilancio positivo alla luce di un esordio che alla vigilia era tutto da decifrare contro i big della categoria. D’altronde la carriera del mister classe ’61 parla chiaro, Gentilini ha calcato i campi della Serie A con Brescia e Avellino, tra le altre ha vestito le maglie di Sambenedettese, Varese e Genoa conquistando diverse promozioni e collezionando più di 350 presenze tra i professionisti. Anche da allenatore si è tolto grandi soddisfazioni soprattutto sulla panchina de L’Aquila, inizialmente come secondo di Ammazzalorso (promozione in C1) e Morganti poi come timoniere in prima battuta conquistando due salvezze miracolose in C sempre con gli abruzzesi. Nei prof ha allenato Giulianova e Vittoria, nei dilettanti la Renato Curi Angolana (centrate le fasi finali dei Play Off). E’ stato prezioso collaboratore di Nedo Sonetti al Brescia e al Vicenza.Alessandro CIAMPOLI (Allenatore in 2°)Milano, 09/05/1972Fino a 15 milita nel Macallesi, società della zona sud di Milano. Esordisce in 1^squadra con Cernusco sul naviglio in promozione, poi passa dopo due anni al Carugate. Dopo qualche esperienza in D e altri passaggi in Eccellenza chiude come calciatore alla Bregnanese , di cui ha il doppio incarico di allenatore. Dal 2012 al 2014 allena la Sovicese per poi diventare vice di Gentilini nella Rappresentativa Serie DDavide BERTACCINI (Preparatore dei Portieri)Cesena, 13/11/1972A 14 anni passa agli Allievi del San Marino dove esordisce tre anni dopo in prima squadra nel campionato di "Interregionale" (l'attuale serie D).Dopo due anni alla Civitanovese(C2), nel 1994 va alla Fermana (C2) dove rimane per 4 stagioni, sfiorando la B. Veste poi le maglie di Fiorenzuola, Casertana, Cesenatico. Terminata la stagione col Cesenatico partecipa alla trasmissione sul calcio "Campioni il Sogno". BARBIERO MONTAGUTI BRANCHESI GREGGI BANDINI DELLA PELLE MUTI DRAGONE
Luigi Maria Teresa Alberto Massimiliano Andrea Sandro Cristiano Salvatore
Capo Delegazione Dirigente Accompagnatore Segretario Medico Responsabile Fisioterapista Magazziniere Ufficio Stampa Ufficio Stampa

