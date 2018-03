Calcio – 70^ Viareggio Cup: Rappresentativa Serie D raggiunta in extremis dall’Empoli, finisce 1-1

Dopo il vantaggio di Kargbo su rigore, la selezione di Gentilini beffata a tre minuti dal 90’ dalla finalista 2017. La qualificazione si decide sabato 17 marzo contro la Virtus Entella.

CASTELFRANCO DI SOTTO (PI), 14 MARZO - Un pareggio che lascia in bocca un sapore più amaro che dolce. Dopo il brillante debutto nella Viareggio Cup di lunedì contro il Livorno, la Rappresentativa Serie D accarezza l’idea della qualificazione diretta agli ottavi contro un avversario temibile come l’Empoli, ma viene raggiunta quasi allo scadere dalla finalista della scorsa edizione: al rigore trasformato al 73’ da Kargbo – affossato dopo un’azione straordinaria impreziosita da un elastico sulla linea di fondo – risponde Imbrenda ad una manciata di minuti dal termine. Un vero peccato per gli uomini di Gentilini quasi perfetti per novanta minuti, capaci di creare tante occasioni da rete (nel conto un palo di D’Eramo su punizione e alcuni miracoli del portiere avversario Meli) e limitare al massimo il pericolo numero uno Traoré, lo scorso anno eletto miglior giocatore del torneo e che ha già esordito in Serie B.

Presenti in tribuna il Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero insieme al Segretario Mauro de Angelis.CLICCA QUI per la cronaca della partita, le dichiarazioni di Gentilini (video) e la clip con tutte le emozioni della partita (video)Qualificazione che si deciderà dunque all’ultima giornata: sabato c’è la Virtus Entella a Tavarnelle Val di Pesa (Stadio “Pianigiani”, ore 15), che oggi ha superato di misura il Livorno. Al momento la selezione LND è in vantaggio sull’Empoli per miglior differenza reti, ma i toscani affronteranno una squadra già eliminata.EMPOLI-RAPPRESENTATIVA SERIE D 1-1Marcatori: 73’ rig. Kargbo (R), 87’ Imbrenda (E)Empoli (4-3-1-2): Meli; Matteucci (dal 73’ Gautieri), Canestrelli, Curto, Gianneschi; Perretta (dal 79’ Apolloni), Buglio, Scapin; Traorè; Zini (dal 79’ Imbrenda), Tehe (dal 57’ Almeida).A disp: Ricchi, De Carlo, Becagli, Zelenkovs, Viligiardi, Jorio, Salvini.All: ZauliRappresentativa Serie D (4-2-3-1): Vitali; Della Quercia, Njia (dal 39’ Cosentino), Dumancic, Pellegrini; Doda, Carannante (dal 53’ Marino); Diarrasouba, Gassamà (dal 46’ Kargbo), D’Eramo; Alberti (dal 53’ Svidercoschi).A disp: Omohonoria, Palmisano, Baba, Pirana, Bisogno, La Bua, Cardamone, Comelli, Del Piccolo.All: GentiliniArbitro: Emmanuele di PisaAmmoniti: Carannante, Svidercoschi (R)Note: angoli 6-7; recupero 1’pt e 5’st

3^ giornata Girone 1 – sabato 17 marzo

EMPOLI-LIVORNO

Badesse (SI) / Stadio “Nannotti” (ore 15)

VIRTUS ENTELLA-RAPPRESENTATIVA SERIE D

Tavarnelle Val di Pesa (FI) / Stadio “Pianigiani” (ore 15)

Classifica: Rappresentativa Serie D ed Empoli 4 punti, Virtus Entella 3, Livorno 0