Calcio a 5/B1 non vedenti assoluti: l\'Ascus Lecce in Sicilia per incontrare il Siracusa

LECCE, 4 MAGGIO - Dopo la sosta l’Ascus Lecce si appresta ad affrontare il Siracusa in trasferta con l’obiettivo di allungare la striscia positiva e chiudere in bellezza il girone Sud del campionato di calcio a 5/B1 Non Vedenti Assoluti. La partita si disputerà domenica 6 maggio in terra isolana con fischio d’inizio alle 10.

La formazione allenata da Antonio Potenza si presenterà in Sicilia a punteggio pieno, al termine di un trend virtuoso che le ha permesso di raggiungere l’accesso alle final four con un turno d’anticipo, in virtù dell’ultima vittoria ottenuta contro la Asd Roma 2000. Contro il Siracusa la squadra presieduta da Massimo Cervelli studierà piani tattici e nuove soluzioni per prepararsi al meglio alle fasi finali della competizione, che si svolgeranno tra il 9 e il 10 giugno prossimi.I giallorossi scenderanno in campo con Mattia Persano (portiere che vanta la prima convocazione in nazionale e il suo primo impegno internazionale), i difensori Giuseppe Quarta, Andrea D’agostino, Pantaleo Bortone. Tra i centrocampisti saranno presenti Davide Dongiovanni e Antonio Capeto, mentre l’attacco sarà affidato a Massimo Cervelli (presidente-Cervelli) e Salvatore Peluso.(notizia segnalata da