Calcio: A San Siro la Juve è Pinocchio, bugie e naso lungo "Buffon, sei esaurito"

Calcio: A San Siro la Juve e’ Pinocchio, bugie e naso lungo Buffon nel mirino, sei esaurito, e’ tempo di riposo

MILANO, 28 APRILE - La Juventus come Pinocchio: la Curva Nord si ispira alla celebra fiaba di Collodi per rappresentare una Juventus alla quale cresce il naso quando dice le bugie con il Grillo Parlante che redarguisce il 'burattino' in maglia bianconera a suon di cifre: 35 scudetti, sette finali di Champions e mai stata in serie B. Sarebbero queste le 'balle' piu' grosse, secondo la Nord.

Una coreografia imponente e colorata distribuita su entrambe le Curve: dalla parte opposte i tifosi sciorinano uno striscione per rappresentare ognuna delle finali perse dalla Juventus in Champions, da Belgrado a Cardiff.E' il prologo di Inter-Juventus di scena al Meazza tutto esaurito e con un tifo scatenato. Prima della mega scenografia, la Nord prende di mira Buffon con uno striscione dove consigliano al portiere azzurro di 'riposarsi': "E' tutto perfettamente chiaro: ragazzo mio sei esaurito e non vi è che una cura, il riposo. Nella terra della spensieratezza dove ogni di' e' un di' di festa. Vieni, la corriera parte alle 20,40".

Poi, a partita appena iniziata, ancora striscioni, mentre non si ferma il tormentone 'insensibile': "Cinque minuti di silenzio nel rispetto della sensibilità di milioni di tifosi e giocatori di tutte le squadre italiane che da sempre vengono

derubate".