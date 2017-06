Calcio, accuse di doping nei confronti di Roberto Carlos

BERLINO, 12 GIUGNO - L'accusa, pesantissima, arriva dalla tv tedesca ARD: Roberto Carlos, l'ex terzino di Inter e Real Madrid, avrebbe fatto uso di sostanze dopanti fin dall'età di 15 anni. L'inchiesta di ARD è uno tsunami che si abbatte prepotentemente sull'opinione pubblica e sulla figura dell'attuale ambasciatore delle Merengues in Asia e Oceania.

Tutto parte però da un reportage-inchiesta a più ampio raggio, in cui il team di giornalisti, fingendosi un'agenzia di rappresentanti di calciatori, avrebbe scoperto una rete di traffico di sostanza dopanti nello sport brasiliano. Al vertice della vicenda si collocherebbe il medico Julio Cesar Alves, che, pensando di parlare con dei procuratori anziché dei giornalisti, si è confidato dicendo che nel 2002, all'interno del suo studio, si sarebbe presentato proprio Roberto Carlos.

Non è tutto, perchè Alves ha aggiunto che la sua collaborazione con l'ex terzino brasiliano sarebbe cominciata ben prima del 2002, fin da quando Roberto Carlos era appena quindicenne. Gli aiuti del medico avrebbero, sempre secondo le parole dello stesso Alves, influenzato in maniera decisiva lo sviluppo del calciatore e il rafforzamento dei suoi muscoli.

Naturalmente non si è fatta attendere la risposta dell'ex campione della Seleçao, che si è affidato a Globoesporte per rispedire le accuse al mittente: “Rinnego categoricamente le accuse irresponsabili e ribadisco di non aver mai usato trucchi per avere dei vantaggi rispetto ai miei colleghi. Il rapporto in questione cita il nome di un medico che non conosco e con il quale non ho mai avuto niente a che fare in vita mia. I miei avvocati stanno lavorando per confutare le accuse in tribunale e provare il tutto davanti a un giudice”.

Insomma, la parola del calciatore contro quella del medico, al momento. Ma sembra comunque difficile ipotizzare che, in ben vent'anni di carriera e dopo aver giocato in vari Paesi ad altissimi livelli, Roberto Carlos sia riuscito a sfuggire ai diversi sistemi di controllo anti-doping.

