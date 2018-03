Calcio: AIC Senior League 2018 Catanzaro-Cosenza-Crotone

CATANZARO 24 MARZO - Da Giacomo Zunico fino a Giorgio CATANZARO 24 MARZO - Corona passando per Umberto Brutto, Renato Mancini ed Armando Cascione. E ancora Angelo Andreoli, Adriano Fiore, Antonio Galardo, Antonio Arabia e Massimo Corrado.

LE vecchie glorie di Catanzaro, Cosenza e Crotone sono pronte a scendere in campo lunedì 26 marzo, alle ore 17 sum manto erboso dello sTadio Ceravolo di Catanzaro nell’ambito del triangolare organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori - Senior League.La manifestazione è stata organizzata anche grazie alla collaborazione del Catanzaro calcio e grazie all’impegno del consigliere comunale Filippo Mancuso e vedrà la partecipazione di una sessantina di vecchie glorie che nel tempo hanno fatto le fortune di Catanzaro, Cosenza e Crotone e sarà l’occasione per tornare indietro nel tempo riabbracciando tanti vecchi amici sempre pronti a scendere in campo per divertirsi.L’attivismo dell’organizzatore, Egidio Belfatto, ha portato questo circuito della Senior League dell’AIC, presieduta da Massimo Paganin, anche in Calabria, dopo che pochi mesi fa una sfida analoga si era disputata a Cesena.

Carlo Talarico