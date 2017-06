Calcio, Ancora una vittoria per l\'Under 17 LND al Torneo \'Città di Cava\'

E’ Andrea Tarasco a regalare il successo al termine di un match ostico contro la Rappresentativa della Campania. Sugli spalti anche il capo delegazione e Presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi.

Cava de’ Tirreni, 7 giugno 2017 – Secondo impegno per la formazione guidata da Fausto Silipo dopo il grande successo per 5 a 0, ottenuto nel primo match contro la Salernitana. L’avversario è di “famiglia” trattandosi della Rappresentativa Allievi del CR Figc-LND della Campania che, al pari dei ragazzi dell’Under 17 ma su base regionale, propone una selezione dei giovani più promettenti. La gara tra le due selezioni è molto equlibrata specialmente nel primo tempo e ci vorrà una magia di testa di Andrea Tarasco, sugli sviluppi di un calcio di punizione, ha regalare vittoria e vetta del girone B del Torneo Internazionale Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”.

A presenziare questi preziosi 90’ che portano l’Under 17 LND alla fase finale, il Capo Delegazione della Rappresentativa, nonché Presidente del CR Calabria, Saverio Mirarchi: “queste occasioni di confronto, in tornei di tale prestigio, costituiscono per i nostri ragazzi l’occasione d’oro per mettersi in mostra e crescere dal punto di vista tecnico e caratteriale. Ho visto una squadra alla ricerca della vittoria nonostante l’avversario non facile ed ho apprezzato il piglio di tutti i giocatori in campo. Non c’è dubbio che l’intero staff stia svolgendo un ottimo lavoro, a prescindere dal risultato comunque ottimo”. Un inizio sfavillante quindi per un Torneo Internazionale di primo ordine, aperto da una Cerimonia inaugurale degna di grandi palcoscenici. Nella serata di martedì infatti, in un “Simonetta Lamberti” gremito, hanno sfilato le 104 squadre partecipanti precedute dalla rievocazione storica della Disfida dei Trombonieri ad opera dei “Pistonieri Archibugieri Santa Maria del Rovo”; manifestazione che ricorda l'intervento dei cavesi durante la battaglia di Sarno del 1460 quando cinquecento soldati accorsero spontaneamente in aiuto del re spagnolo Ferdinando I d'Aragona che stava per essere sconfitto dal re Giovanni d'Angio'. Un momento di grande partecipazione per tutti i presenti che dopo la lettura del giuramento da parte del testimonial Antonio Mirante si sono goduti anche un coloratissimo spettacolo pirotecnico di chiusura. Durante la Cerimonia, in rappresentanza del Presidente Cosimo Sibilia ripartito a fine gara per impegni istituzionali, sono intervenuti i Vice Commissari del CR Campania Alberto Ramaglia e Salvatore Galliano, già Consigliere Federale. I due presidenti hanno omaggiato con gadget della LND l’organizzatore Giovanni Bisogno, l’Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, Mons. Orazio Soricelli e la giovanissima cantante Rosanna Ferrara che ha deliziato lo stadio con il canto dell’inno nazionale italiano.

Classifica

Girone B: Rappr. Nazionale Under 17 LND 6; Paganese 3; Salernitana 3, Rappresentativa FIGC-LND Campania 0

Rappresentativa Under 17 LND – Rappresentativa Campania 1 - 0

Rappresentativa Under 17 LND: Calisse, Zecchini, Ceccarini, Tarasco, Muccio, De Marchis (20’ st Capogna), Trevisan, Angeli, Barbato (24’ Siviero), Follo, Cossalter. A disp: Lassi, Decaria, Oliva, Maggioli, Paludetto, Rozzi, Castellano, Giorgi. Allenatore: Fausto Silipo

CR FIGC Campania Allievi: Russo A, Russo C, Piscopo, Calabrese, Iannuzzi, Attanasio, Ambrosio, Palumbo, Esposito, Gargiulo, Gravina, Messina. A disp: Tessitore, Liguori, Filosa, Soprano, Marino, Frasca, Barricella, Battista. Allenatore: Valerio Gazzaneo

Reti: 33’ st Tarasco (LND)

Ammoniti: 13’ st Palumbo (C), 14’ Gravina (C),

La gara

Poche, pochissime le emozioni nel primo tempo di una sfida che ha visto prevalere un sostanziale equilibrio e quel pizzico di “paura”, trattandosi del secondo match, per la posta in palio. La Rappresentativa della Campania e l’Under 17 della LND creano un paio di occasioni ciascuna senza però poter realmente recriminare per una rete mancata. Decisamente più viva la ripresa dove, al 10’, la Campania impegna Calisse in tuffo ed al minuto 11, Cossalter fa lo stesso con Russo. Un minuto più tardi per la squadra di Silipo ci sarebbe una buona opportunità su calcio di punizione dal limite ma Barbato, con il suo tiro teso, non supera la barriera. L’Under 17 comunque spinge e conclude ancora nello specchio con Follo, Barbato e Cossalter ma il numero uno campano si esalta e sventa. La Rappresentativa Under 17 sembra più convinta nella ricerca del guizzo vincente ma i minuti trascorrono senza che giunga l’occasione giusta su azione, momento che però arriverà su palla inattiva. A sbloccare l’incontro ci pensa il difensore centrale Andrea Tarasco con un imperioso stacco di testa in area su palla calciata dal “solito” Cossalter. Il gol decreta la vittoria per i ragazzi di Silipo che volano in vetta, nel gruppo B, in solitaria.

Il programma della categoria Allievi Nazionali

Girone A: Rappr. Nazionale Lega Pro, N.D Gorica (Slovenia), Frosinone, Cavese.

Girone B: Rappr. Nazionale Under 17 LND, Salernitana, Paganese, Rappresentativa FIGC-LND Campania

1a Giornata - 6 Giugno 2017

14.45 Cavese - Gorica Stadio "Simonetta Lamberti" 2 - 0

16.10 Figc Campania - Paganese Stadio "Simonetta Lamberti" 1 - 3

17.30 Rappr. Lnd U17 - Salernitana Stadio "Simonetta Lamberti" 5 - 0

19.00 Rappr. Lega Pro - Frosinone Stadio "Simonetta Lamberti" 1 - 0

2a Giornata - 7 Giugno 2017

15.30 Salernitana - Paganese Stadio "Simonetta Lamberti" 2 - 1

16.50 Figc Campania - Rappr. Lnd U17 Stadio "Simonetta Lamberti" 0 - 1

18.10 Rappr. Lega Pro - Gorica Stadio "Simonetta Lamberti"

19.30 Frosinone - Cavese Stadio "Simonetta Lamberti"

3a Giornata - 8 Giugno 2017

15.30 Cavese - Rapp. Lega Pro Stadio "Simonetta Lamberti"

16.50 Gorica - Frosinone Stadio "Simonetta Lamberti"

18.10 Paganese - Rappr. Lnd U17 Stadio "Simonetta Lamberti"

19.30 Salernitana - Figc Campania Stadio "Simonetta Lamberti"

Semifinali - 10 Giugno 2017

17.00 1a Girone A - 2a Girone B (X) Stadio "Simonetta Lamberti"

18.30 1a Girone B - 2a Girone A (Y) Stadio "Simonetta Lamberti"

Finale - 11 Giugno 2017

18.30 Vincente (X) - Vincente (Y) Stadio "Simonetta Lamberti"

I convocati

Portieri

Lassi Marco 10/10/2000 Sondrio (CR Lombardi)

Calisse Leonardo 27/05/2000 Urbetevere (CR Lazio)

Decaria Davide 21/05/2000 Palmese (Serie D)

Difensori

Zecchini andrea 22/03/2000 Varese (Serie D)

Ceccarini Federico 17/04/2000 Accademia Calcio Roma (CR Lazio)

Tarasco Andrea 22/09/2000 Olginatese (Serie D)

Oliva Ivan 27/12/2001 Frattese (Serie D)

Maggioli Manuel 6/04/2000 Fya Riccione FN (CR Emilia Romagna)

Paludetto Piero 10/09/2000 Union Feltre (Serie D)

Capogna Francesco 19/02/2000 Savio (CR Lazio)

Centrocampisti

Muccio Fabio 8/04/2000 S. Agnello (CR Campania)

Rozzi Nicolò 7/03/2000 Tolentino (CR Marche)

De Marchis Alessandro 24/09/2000 Urbetevere (CR Lazio)

Trevisan Matteo 14/07/2000 Mori S. Stefano (CPA Trento)

Angeli Lorenzo 11/08/2000 Nuova Tor Tre Teste (CR Lazio)

Barbato Antonio 10/05/2000 Nuova Tor Tre Teste (CR Lazio)

Castellano Alessandro 20/05/2000 Vis Pesaro (Serie D)

Attaccanti

Follo Davide 20/03/2000 Albalonga (Serie D)

Siviero Michael 4/08/2000 Bresso (CR Lombardia)

Nunziante Christian 28/06/2000 Cavese 1919 (Serie D)

Cossalter Alex 2/05/2000 Union Feltre (Serie D)

Giorgi Giovanni 31/05/2003 Segato Viola (CR Calabria)

Staff Tecnico / Dirigenziale

Capo Delegazione: Mirarchi Saverio

Supervisore Tecnico: Gentilini Augusto

Allenatore: Fausto Silipo

Allenatore in Seconda: Cittadino Francesco

Preparatore dei Portieri: Mancinelli Roberto

Medico Responsabile: Bova Giuseppe

Fisioterapista: Bonetto Andrea

Magazziniere: Della Pelle Sandro

Ufficio Stampa e Comunicazione: Muti Cristiano

Segretario: Branchesi Alberto