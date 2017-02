Calcio: Arriva la Juve, "febbre" bianconera in Calabria

CROTONE, 07 FEBBRAIO - E' "febbre" bianconera a Crotone. Il recupero di Serie A fissato per domani sera, alle 18, tra la squadra di casa e la Juventus ha fatto scattare la frenesia dei tantissimi tifosi della Vecchia Signora, pronti a diverse iniziative per accogliere la squadra di Allegri. L'aereo con Buffon e compagni atterrera' nel pomeriggio di oggi a Lamezia Terme, alle 17,20, e da li' la squadra si spostera' in pullman a Crotone. Circa cento chilometri durante i quali sono previsti diversi punti di "accoglienza" per i bianconeri, dove i tifosi attenderanno il passaggio dell'autobus della comitiva juventina, mentre altri supporters hanno annunciato la loro presenza davanti allo scalo lametino.

Una "febbre" cresciuta giorno dopo giorno, al punto che il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, nei giorni scorsi, ha autorizzato il Crotone calcio ad utilizzare la piena capacita' dello stadio "Ezio Scida" per la gara di domani. Sugli spalti ci saranno, dunque, 16.108 tifosi, la gran parte dei quali di fede juventina. Una festa dello sport a cui nessuno ha voluto rinunciare. D'altronde, la Calabria e' una delle regioni dove si registrano il maggior numero di sostenitori della Vecchia Signora. Sono trentatre' i club doc riconosciuti dalla societa' e distribuiti su tutte e cinque le province. Un numero che pone la Calabria dietro solo a Lombardia, Piemonte e Sicilia. L'ultima presenza della Juventus in Calabria risale al 26 aprile 2009, nella sfida di serie A con la Reggina finita con un inaspettato 2-2, mentre a Crotone i bianconeri hanno gia' giocato il 19 settembre 2006 nel campionato di serie B con il risultato finale di 0-3 a favore dei blasonati ospiti.

In occasione dell'evento sportivo, Crotone - fa sapere il Comune - sta registrando, a livello di strutture ricettive, il tutto esaurito. L'assessore comunale al Turismo e l'assessore alle Attivita' Produttive, si legge, "vogliono ringraziare quanti sono ospiti a Crotone in questi giorni presentando la citta' nelle sue bellezze artistiche, paesaggistiche ed eno - gastronomiche auspicando che la tradizionale accoglienza crotonese possa essere veicolo di ulteriori momenti di presenza in citta'. Gli assessori della giunta Pugliese - si legge inoltre - ringraziano il questore di Crotone per aver autorizzato la presenza del punto informativo che si inserisce nel clima di festa sportiva che sta caratterizzando l'atteso incontro sportivo". Domani all'esterno dello stadio comunale "Ezio Scida", a cura dell'Assessorato allo Sport e Turismo e dell'Assessorato alle Attivita' Produttive, sara' allestito uno stand per dare il benvenuto ai numerosi sportivi che arrivano da fuori regione per assistere all'incontro.