Calcio Balilla Paralimpico, trionfo azzurro ai Mondiali di Saragozza

Risultati storici ai Mondiali di Calcio Balilla Paralimpico di Saragozza: l’Italia, che era campione in carica, batte il Belgio e si conferma sul tetto del mondo a squadre. Un traguardo che rende merito all’intenso lavoro di preparazione svolto dai ragazzi e dai membri della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB).

Una finale emozionante che ha visto gli azzurri Daniele Riga e Corrado Montecaggi sfidare i belgi Michael Smulders e Michaël Vanhoutte. Alla fine del match è stata proprio la premiata ditta Riga-Montecaggi a conquistare la medaglia d’oro. Un trionfo che impreziosisce una prestazione brillante da parte di tutta la delegazione italiana, la quale torna a casa dalla Spagna con il sacco pieno. Se il duo Riga-Montecaggi ha conquistato la vetta del podio, infatti, a salire sul terzo gradino sono stati Luigi Iannone e Domenico Smario, autori di una prestazione altrettanto straordinaria.

Non solo: la selezione azzurra, alla fine dei giochi, può vantare 4 medaglie d'oro, 1 d'argento e 4 di bronzo. Insomma, un successo su tutta la linea. L’azzurra Angelita Alves ha conquistato la vittoria nel Wheelchair Single femminile, accompagnata da Maria Luigia Civili che ha ottenuto un prestigioso terzo posto. Podio tutto italiano, invece, nel Wheelchair Single maschile: medaglia d’oro per Domenico Smario, argento per Francesco Bonanno (nonché presidente della Federazione) e bronzo per Daniele Riga. Nel Doppio Open Wheelchair è andata in scena di nuovo la sfida tra Italia e Belgio con Iannone e Smario che hanno regolato Smulders e Vanhoutte. Terzi gli italiani Riga e Montecaggi.

Soddisfazione ed entusiasmo che trapelano chiaramente dalle parole di Francesco Bonanno, presidente FPICB: “Con immenso orgoglio desidero condividere un risultato storico raggiunto dalla nostra Federazione in occasione dei Campionati del Mondo di Calcio Balilla Paralimpico che si sono appena conclusi a Saragozza. L’Italia ha trionfato in tutte le specialità paralimpiche in programma, conquistando il gradino più alto del podio in ogni categoria.

A coronamento di questi straordinari successi, la nostra Nazionale ha anche vinto la Coppa del Mondo per Nazioni, confermandosi ai vertici del movimento internazionale. Questi risultati rappresentano il frutto di un lavoro intenso, della dedizione dei nostri atleti, tecnici e volontari, e dell’impegno costante che ogni giorno mettiamo nella promozione dello sport paralimpico. Vincere, lo sappiamo tutti, è difficile, ma confermarsi al top lo è ancora di più. Mi complimento con tutti gli atleti e con tutti i membri della spedizione per i risultati ottenuti ma anche per la dedizione e per l’impegno che ogni giorno dedicano a questo sport”.

